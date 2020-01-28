Hayvanseverler İBB karşısındaki eylemlerine son verdi

Gelinen noktada atların köleliğinin son bulması için tarihsel bir dönüm noktasına ulaştıklarını dile getiren Yener, "Adalar'da yaşayan atların sömürülmesinin ve katledilmesinin son bulması için yürüttüğümüz mücadelede son aşamaya gelmiştir. Atlı fayton köleliğine tamamen son verilmesi, 'sembolik', 'turistik' ve benzeri her ne amaçla olursa olsun fayton zulmünün devam etmemesi ve var olan atların sağlıklı bir şekilde yaşamlarına devam etmelerinin sağlanması için yürüttüğümüz mücadelede taleplerimiz büyük ölçüde yerine getirilmiştir." diye konuştu.

Bugüne kadar İBB, İstanbul Valiliği, Adalar Kaymakamlığı ve İlçe Tarım Müdürlüğü gibi kurumlarla yaptıkları görüşmelerde taleplerinin kabul edildiğini belirten Yener, çıkan sonucun "sembolik, "turistik", "nostaljik" isimler altında da olsa atlı faytonların artık devam etmeyeceğini gösterdiğini söyledi.

Hayvan Özgürlüğü Aktivistleri olarak artık Adalar'daki atların satın alınarak rehabilitasyon merkezlerinde yaşamlarına özgürce devam etmeleri için uygun koşulların oluşturulmasına odaklandıklarını ifade eden Yener, şunları kaydetti:

"Bu nedenlerle, İBB önündeki çadırlarda başlattığımız Yaşam Nöbeti'ni 41. gününde İBB ve İstanbul Valiliği ile yapılan görüşmelerde elde ettiğimiz olumlu sonuçlar nedeniyle bitirdiğimizi duyuruyoruz. Şu anda Adalar'da yaşayan 1300'e yakın atın en kısa zamanda bizlerin de önerileri dikkate alınarak, hayvan haklarına ilişkin denetim mekanizmalarının kurulduğu yeni yaşam alanlarına alınması sürecinin takipçisi ve katılımcısı olup ,atların sağlık ve güvenliğini sağlamak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz."