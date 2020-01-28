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Hayvanseverler İBB karşısındaki eylemlerine son verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 15:49 | Son Güncelleme

Hayvanseverler İBB karşısındaki eylemlerine son verdi

İSTANBUL (AA) - Adalar'da faytona koşulan atların ruam hastalığı sebebiyle itlaf edilmelerinin ardından atlı faytonların kaldırılması için 41 gündür İBB karşısında "Yaşam Nöbeti" tutan Hayvan Özgürlüğü Aktivistleri eylemlerine son verdi.

İBB karşısındaki Saraçhane Parkı'nda düzenlenen basın açıklamasını okuyan Hayvan Özgürlüğü Aktivistleri'nden Derya Yener, Adalar'daki faytona koşulan atlarla ilgili 41 gün önce Yaşam Nöbeti başlattıklarını hatırlatarak yaşanan süreci özetledi.

Gelinen noktada atların köleliğinin son bulması için tarihsel bir dönüm noktasına ulaştıklarını dile getiren Yener, "Adalar'da yaşayan atların sömürülmesinin ve katledilmesinin son bulması için yürüttüğümüz mücadelede son aşamaya gelmiştir. Atlı fayton köleliğine tamamen son verilmesi, 'sembolik', 'turistik' ve benzeri her ne amaçla olursa olsun fayton zulmünün devam etmemesi ve var olan atların sağlıklı bir şekilde yaşamlarına devam etmelerinin sağlanması için yürüttüğümüz mücadelede taleplerimiz büyük ölçüde yerine getirilmiştir." diye konuştu.

Bugüne kadar İBB, İstanbul Valiliği, Adalar Kaymakamlığı ve İlçe Tarım Müdürlüğü gibi kurumlarla yaptıkları görüşmelerde taleplerinin kabul edildiğini belirten Yener, çıkan sonucun "sembolik, "turistik", "nostaljik" isimler altında da olsa atlı faytonların artık devam etmeyeceğini gösterdiğini söyledi.

Hayvan Özgürlüğü Aktivistleri olarak artık Adalar'daki atların satın alınarak rehabilitasyon merkezlerinde yaşamlarına özgürce devam etmeleri için uygun koşulların oluşturulmasına odaklandıklarını ifade eden Yener, şunları kaydetti:

"Bu nedenlerle, İBB önündeki çadırlarda başlattığımız Yaşam Nöbeti'ni 41. gününde İBB ve İstanbul Valiliği ile yapılan görüşmelerde elde ettiğimiz olumlu sonuçlar nedeniyle bitirdiğimizi duyuruyoruz. Şu anda Adalar'da yaşayan 1300'e yakın atın en kısa zamanda bizlerin de önerileri dikkate alınarak, hayvan haklarına ilişkin denetim mekanizmalarının kurulduğu yeni yaşam alanlarına alınması sürecinin takipçisi ve katılımcısı olup ,atların sağlık ve güvenliğini sağlamak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Öte yandan 41 gündür Saraçhane Parkı'nda bulunan aktivistler çadırlarını ise perşembe günü sökeceklerini açıkladı.

- Süreç

Sonbaharda yapılan sağlık taramasında Büyükada'da 81 atta ruam hastalığının tespit edilmesinin ardından Adalar Kaymakamlığı 19 Aralık 2019'da mevzuat gereği atların itlaf edildiğini ve bölgenin karantina altına alındığını açıkladı.

İstanbul Valiliği ise 20 Aralık 2019'da İl Mahalli Çevre Kurulu kararıyla 3 ay süresince faytonlara at koşulmasını yasakladığını bildirdi.

İBB Meclisi'nde 16 Ocak tarihinde oy birliğiyle kabul edilen karar çerçevesinde, tescilli faytonlara plaka başına 300 bin TL, her at içinse 4 bin TL ödeme kararı alındı. Ayrıca Adalar'daki ulaşımın belediye tarafından elektrikli araçlarla sağlanacağı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Büyükada fayton atları Hayvan Özgürlüğü Aktivistleri ruam hastalığı yaşam nöbeti

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