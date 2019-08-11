Hayvanseverler, kimsesiz çocukları bisikletle sevindirdi

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'da sokak hayvanları için yaptığı farklı projeler ile bilinen hayvansever Fırat Sert, bu kez de kimsesiz çocuklar için sosyal medyadan bisiklet kampanyası başlattı. Hayvanseverlerden yoğun ilgi gören kampanyada ülkenin çeşitli illerinden gelen toplam 20 bisiklet, Aydın Valiliği Çocuk Evi'ndeki kimsesiz çocuklara bayramda teslim edildi.

Aydınlı hayvansever Fırat Sert, arkadaşı Nihal Güven Çakır'ın da desteğini alarak kimsesiz çocuklar için kampanya başlattı. Sosyal medya üzerinden yapılan kampanyada Aydın Çocuk Evi'ndeki kimsesiz çocuklar için bisiklet hediye istendi. Kampanyaya yoğun ilgi gösteren hayvanseverler, Türkiye'nin çeşitli illerinden toplam 20 bisiklet yolladı. Toplanan bisikletler, Kurban Bayramı arifesinde Aydın Valiliği Çocuk Evi'ndeki kimsesiz çocuklara hediye edildi. Büyük sevinç yaşayan çocuklar, bayrama da mutlu girdi. Bisikletlerin üzerlerine ise çocukların sokak hayvanlarına daha duyarlı davranması için, "Bu bisikleti sana Kahve yolladı. Kahve ve bizler sokaklarda yaşayan kimsesiz hayvanlarız", "Bu bisikleti sana arkadaşım Gofret ile ben yolladık. O benim en iyi dostum" gibi yazılı notlar eklendi.