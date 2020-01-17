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  4. Hayvanseverler Kitap Kafe açtı

Hayvanseverler Kitap Kafe açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 16:34 | Son Güncelleme

Hayvan tedavisi gerçekleştirebilmek ve kaynakları artırabilmek için yola çıkan kitapkoala.com, Şişli’de Koala Kitap Kafe açtı.Sokak hayvanları için kapsamlı ve sürdürülebilir bir sağlık sistemi kurma amacıyla yola çıkarak kitapkoala.com’u kuran hayvanseverler, Şişli’de Koala Kitap Kafe açtı.

Hayvan tedavisi gerçekleştirebilmek ve kaynakları artırabilmek için yola çıkan kitapkoala.com, Şişli’de Koala Kitap Kafe açtı.

Sokak hayvanları için kapsamlı ve sürdürülebilir bir sağlık sistemi kurma amacıyla yola çıkarak kitapkoala.com’u kuran hayvanseverler, Şişli’de Koala Kitap Kafe açtı. 30 binin üzerinde kitap çeşidi ile alanında en zengin kitabevi olma hedefiyle yola çıkan Koala Kitap Kafe’nin resmi açılışı 14 Şubat Dünya Öykü gününde gerçekleşecek.
Açılıştan önce yaptığı etkinlikler ve indirimler gerçekleştireceği belirtilen kitabevi, alışverişlerde 4 kitap alan herkese istediği bir kitabı hediye edeceği bildirildi.

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