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Hayvanseverlerden katliama tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 16:48 | Son Güncelleme

Bursa’da bir araya gelen hayvanseverler, son günlerde Türkiye’nin çeşitli illerinde meydana gelen hayvan katliamlarına tepki için yürüdü.Bursa Hayvanlarla Yaşam Derneği ve Hayvan Hakları Savunucuları’nın düzenlediği yürüyüşte Kızılay önünde toplanan hayvanseverler buradan Heykel’e yürürken, ’’Onlar bize emanet", ’’Hayvana yapılan şiddete, işkenceye ertelemesiz hapis cezası istiyoruz’’ yazılı dövizler taşıdı.Bursa Orhaneli’de, Kütahya Tavşanlı’da, Ankara Yenimahalle’de zehirlenen 30 köpek için ve Menemen’de paramparça edilen yavru kediler için toplandıklarını dile getiren Bursa Hayvanlarla Yaşam Derneği adına basın açıklamasında bulunan Sibel Akıncı, bu cinayetleri ve sorumlularını şiddetle kınadıklarını ve öldürülen hayvanların hesabını adalet önünde sormak üzere dernek olarak suç duyurusunda bulunduklarını belirttüi.

Bursa’da bir araya gelen hayvanseverler, son günlerde Türkiye’nin çeşitli illerinde meydana gelen hayvan katliamlarına tepki için yürüdü.
Bursa Hayvanlarla Yaşam Derneği ve Hayvan Hakları Savunucuları’nın düzenlediği yürüyüşte Kızılay önünde toplanan hayvanseverler buradan Heykel’e yürürken, ’’Onlar bize emanet", ’’Hayvana yapılan şiddete, işkenceye ertelemesiz hapis cezası istiyoruz’’ yazılı dövizler taşıdı.
Bursa Orhaneli’de, Kütahya Tavşanlı’da, Ankara Yenimahalle’de zehirlenen 30 köpek için ve Menemen’de paramparça edilen yavru kediler için toplandıklarını dile getiren Bursa Hayvanlarla Yaşam Derneği adına basın açıklamasında bulunan Sibel Akıncı, bu cinayetleri ve sorumlularını şiddetle kınadıklarını ve öldürülen hayvanların hesabını adalet önünde sormak üzere dernek olarak suç duyurusunda bulunduklarını belirttüi. Akıncı, “Hayvan hakları alanında acilen doğru, yeterli ve uygulanabilir kanuni düzenlemelerin yapılması şarttır. 5199 sayılı kanun hayvan hakları alanında ihtiyaç duyulan tedbirlerden yoksundur ve hayvan hakları alanında uzmanlardan oluşturulacak yeni bir komisyon tarafından ve sivil toplum kuruluşlarından destek alarak acilen hazırlanmalıdır. Biz cumhurbaşkanımızın vicdanına güveniyoruz. Acilen hayvan hakkı ihlallerine hapis cezası veren bir yasa çıkmasını istiyoruz. Katillerin aramızda elini kolunu sallayarak gezmesine tahammül edemiyoruz. Hayvana zarar veren insana da zarar verir, bunu çok iyi biliyoruz. Avrupa’da olduğu gibi hayvanlara “hukuki statü” tanınmalı, hayvanlar “mal” değil “can” kabul edilmeli, sahipli ve sahipsiz hayvan ayrımı yapılmaksızın hayvanlar eşit ve adil olarak kanuni teminat altına alınmalı".
Grup basın açıklamasının ardından dağıldı.

Hayvanseverlerden katliama tepki

Hayvanseverlerden katliama tepki

Hayvanseverlerden katliama tepki

Hayvanseverlerden katliama tepki

Hayvanseverlerden katliama tepki

Hayvanseverlerden katliama tepki

Hayvanseverlerden katliama tepki

Hayvanseverlerden katliama tepki

Hayvanseverlerden katliama tepki

Hayvanseverlerden katliama tepki

Hayvanseverlerden katliama tepki

Hayvanseverlerden katliama tepki

Hayvanseverlerden katliama tepki
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