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Hayvanseverlerden sokak hayvanlarına mama

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 16:56 | Son Güncelleme

Başkentte bir grup hayvansever, Elmadağ'da yaklaşık 200 sahipsiz köpeği besledi - Hayvansever Faruk Açık: - "Onları koruyalım, sevelim, hep birlikte el ele verip bu canlarımıza 'Allah'ın emanetleri.' diyerek sarılalım"

Başkentte bir grup hayvansever, Elmadağ'da zor şartlar altında yaşayan yaklaşık 200 sokak köpeğini besledi.

Sosyal medya aracılığıyla bir araya gelen hayvanseverler, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında düzenledikleri organizasyonla Elmadağ'daki sahipsiz köpeklere mama götürdü.

Gönüllülerin kendi imkanlarıyla 8 ay önce yaptığı barınakta kalan terk edilmiş yaklaşık 200 köpeği besleyen hayvanseverler, köpeklerle oyun oynadı.

Etkinliği düzenleyen Duygu Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanseverlere, "Pati Turkey" Facebook ve Instagram sayfaları aracılığıyla ulaştığını söyledi.

Barınağı yapan gönüllülerden Faruk Açık ile iletişim kurduğunu belirten Kurt, hayvanları bir gün değil her gün hatırlamak istediklerini ve bu gibi etkinlikleri tekrarlayacaklarını ifade etti.

- "Bu canlarımıza 'Allah'ın emanetleri' diyerek sarılalım"

Faruk Açık da yaklaşık 7 senedir sokak hayvanları yararına çalıştığını, sadece barınaktakilere değil sokaklarda kalan ve dağlara terk edilmiş yaklaşık 700 hayvana haftada 3 gün yiyecek taşıdıklarını belirtti.

Hayvanların insanlara ihtiyacı olduğuna işaret eden Açık, "Onların yeri dağlar değil, insanların yanı ancak maalesef toplumumuzda kentsel dönüşüm, beton yapılar çoğaldıkça bu canlarımızın şehirlerde yaşam hakları ellerinden alındı ve bu şekilde dağlara terk edilerek yok olmaya başladılar. Onları koruyalım, sevelim, hep birlikte el ele verip bu canlarımıza 'Allah'ın emanetleri.' diyerek sarılalım." dedi.

Kübra Küllü de hayvanların sadece 4 Ekim'de hatırlanmaması gerektiğini dile getirdi. Küllü, "Bir avuç gönüllü birbirinden yardım isteyerek hayvanlara yardım etmeye çalışıyor. Bir avuç olmayalım istiyoruz aslında. Çünkü şu dünya üzerinde gerçekten masum olmayan hiçbir hayvan yok bunun bilincinde olalım istiyoruz." diye konuştu.

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4 Ekim Hayvanları Koruma Günü Hayvansever Faruk Açık sokak köpekleri

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