Hayvanseverlerden Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne atanan kişiye tepki

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Bornova ilçesinde bir grup hayvansever, Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne atanan Zeynep Seher Arslan'a tepki göstermek için belediye binası önünde bir araya geldi. Geçmiş dönemde de görev yapmış olan Arslan'ın hayvan haklarına aykırı eylemlerde bulunduğunu iddia eden grup, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'dan göreve yeni bir kişinin getirilmesini talep etti. İduğ, "Hayvanseverler ne uygun görüyorsa biz de onu yapacağız" dedi.

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşalan hayvan hakları savunucuları Bornova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne atanan Zeynep Seher Arslan'a tepki göstermek için belediye binası önünde bir araya geldi. Yaklaşık üç yıl önce de aynı görevde bulunmuş olan Arslan'ın, hayvan haklarına aykırı hareket ettiğini ve hayvanların uyutulması, farklı bölgelere taşınması gibi olaylarda ihmalinin olduğunu iddia eden grup, Başkan Mustafa İduğ'dan göreve yeni bir kişinin getirilmesini talep etti. Belediye önünde hayvan dostlarıyla birlikte toplanan 20 kişi, ellerinde 'Sokağa attıklarını unutmadık' 'Köpeklerin ahları üzerinizde kaldı', 'Katil müdür istemiyoruz' yazılı dövizler taşıdı. Gruba açıklama yapan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ise, "Müdürlüğümüze gidelim, orada yapılması gereken iyileştirmelere birlikte karar verelim. Gidelim, yerinde görelim. Hayvanseverler ne uygun görüyorsa biz de onu yapacağız. Orada çalışan 5 personelin de görev değişikliği konusunda karar verici olduğunu düşünüyorum. Bu iş sadece müdürle değil ekiple birlikte olmalı. Oradaki can dostlarımızın olması gereken koşullarda yaşamasını istiyorum. Görevi kim iyi yapacaksa göreve o gelecek" diye konuştu.

'KALBEN VE VİCDANEN AYNI İLETİŞİMDE DEĞİLİZ'

Hayvanseverlerden Dilara Yıldızlar, geçmişte yaşadıkları olayları anlatarak şöyle dedi: "Bugün burada kalben ve vicdanen aynı iletişim içinde olamayacağımız birinin Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne atanmasından dolayı bir araya geldik. Zaten bunu daha önceden deneyimlemiştik. 3 yıl öncesinde şikayetlerden ötürü gönderilen bir müdüre tekrar bugün çocuklarımızın emanet edilmesi bizi panik yaptı ve üzdü. Daha önce iyileştirilebilecek veya iyileştirilemeyecek köpekleri uyuttuğunu biliyoruz. 'Kaju' gibi çocuklarımızın İzmir'in değişik dağlarına atılması, gönüllülere yer verilmemeye çalışılması, barınak kapılarının gönüllülere açılmaması gibi olayları daha önce yaşadık. Biz zaten toplum olarak maalesef ötekileştirilmiş bir grubuz. Bunu bir barınak müdürünün kötü ve çirkin sözlerle yapması bizi çok üzüyor. Gönüllüleri sevmeyen, hayvanları da sevdiğine inanmadığımız bu kişinin görevden alınmasını istiyoruz."

'ÇOCUKLAR BİZİM ÇOCUKLARIMIZ'

Müdür değişikliğine tepki gösteren Meral Aslan da, "Daha önceden vukuatları olan bir kişiyi desteklemiyoruz. Biz canlarımızın adına buradayız. Hayvanları sevmeyen insanları da sevmez. Zeynep Seher Arslan'ı görevde istemiyoruz. Bir önceki Veteriner İşleri Müdürü Banu Barut ile birlikte kurulan çok güzel bir sistemimiz var. Köpeklerimizi gidip gezdirebiliyoruz. Olan imkanlar çerçevesinde en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Sahiplendirmelerimiz çok fazla. Barınak bizim barınağımız. Çocuklar bizim çocuklarımız. Gönüllüler olmadan barınak olmaz" diye konuştu. Başkan İduğ ve grup daha sonra barınağa giderek barınak koşullarını beraber inceledi.