Hayvanseverlerden Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne atanan kişiye tepki

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Bornova ilçesinde bir grup hayvansever, Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne atanan Zeynep Seher Arslan'a tepki göstermek için belediye binası önünde bir araya geldi. Geçmiş dönemde de görev yapmış olan Arslan'ın hayvan haklarına aykırı eylemlerde bulunduğunu iddia eden grup, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'dan göreve yeni bir kişinin getirilmesini talep etti. İduğ, "Hayvanseverler ne uygun görüyorsa biz de onu yapacağız" dedi.

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşalan hayvan hakları savunucuları Bornova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne atanan Zeynep Seher Arslan'a tepki göstermek için belediye binası önünde bir araya geldi. Yaklaşık üç yıl önce de aynı görevde bulunmuş olan Arslan'ın, hayvan haklarına aykırı hareket ettiğini ve hayvanların uyutulması, farklı bölgelere taşınması gibi olaylarda ihmalinin olduğunu iddia eden grup, Başkan Mustafa İduğ'dan göreve yeni bir kişinin getirilmesini talep etti. Belediye önünde hayvan dostlarıyla birlikte toplanan 20 kişi, ellerinde 'Sokağa attıklarını unutmadık' 'Köpeklerin ahları üzerinizde kaldı', 'Katil müdür istemiyoruz' yazılı dövizler taşıdı. Gruba açıklama yapan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ise, "Müdürlüğümüze gidelim, orada yapılması gereken iyileştirmelere birlikte karar verelim. Gidelim, yerinde görelim. Hayvanseverler ne uygun görüyorsa biz de onu yapacağız. Orada çalışan 5 personelin de görev değişikliği konusunda karar verici olduğunu düşünüyorum. Bu iş sadece müdürle değil ekiple birlikte olmalı. Oradaki can dostlarımızın olması gereken koşullarda yaşamasını istiyorum. Görevi kim iyi yapacaksa göreve o gelecek" diye konuştu.