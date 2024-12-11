Hayvanseverlerin 'aklını durduran' saldırı! Köpeğin anüsüne tüfek sokup ateş ettiler

Muğla’da insanlık dışı saldırı. Hayvanseverleri çileden çıkaran olay Bodrum ilçesine bağlı Bitez Mahallesi Bergamut Caddesi’nde meydana geldi. Sokakta vatandaşların ve esnafın baktığı sokak köpeği dün gece yarısı vuruldu. Köpeğin yerde acılar içinde kıvrandığını gören vatandaşlar Bodrum Hayvan Hakları Derneği’ne haber verdi. Dernek üyeleri sokak köpeğini Bodrum Hayvan Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı.

CANİLER ANÜSÜNE TÜFEK SOKUP ATEŞ ETMİŞ

Sözcü'de yer alan habere göre Bodrum Hayvan Hakları Derneği Üyesi 69 yaşındaki Servet Sirmen “Röntgende tek kurşun görülüyordu, veteriner hekimler yaraya müdahale etmek ve tüylerini tıraşlamak istediğinde vücutta yara izi bulunamadı. Bu kez yapılan detaylı muayenede havalı tüfeğin köpeğin anüsünü sokarak ateş edildiği ve kolonun parçalanması sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

YAKALANMASI BEKLENİYOR

Aklımız durdu, bir insanın bir canlıya böyle bir eziyet ederek zarar vermesine anlam veremiyoruz. Bu bir canlıya öldürerek zarar vermenin dışında başka bir şey, bu ruh halini taşıyan insanlar ne yazık ki şu anda aramızda dolaşıyor, bunu yapanın yakalanması için adli makamlara başvurumuzu yaptık” diye konuştu.

5 KÖPEK SALDIRIYA UĞRADI

Bodrum’da son iki ay içerisinde ateşli silahlarla 5 köpek saldırıya uğraşıp bazıları ölmüş bazıları son anda kurtarılıp sakat kalmıştı.