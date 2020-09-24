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Hazal Filiz Küçükköse'den frikik açıklaması! 'Zaten her şey ortada...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 09:57 | Son Güncelleme

Çeşme'de tatil yaparken görüntülenen Hazal Filiz Küçükköse plajda bikinisini değiştirirken göğsü açılmış ve bu anlar kameralara yansımıştı. Güzel oyuncu kendisine bu konu sorulunca bakın ne yanıt verdi.

Güzel oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, Nişantaşı sokaklarında UçanKuş TV kamerasının objektifine takıldı. Ünlü oyuncu, bikinisini değiştirirken plajda yaşadığı bikini kazası hakkında ilk kez konuştu.

Hazal Filiz Küçükköse herkesin içinde bikini değiştirirken olanlar olduHazal Filiz Küçükköse herkesin içinde bikini değiştirirken olanlar oldu

Küçükköse, “Sonuçta önümde bir deniz var bomboş bir deniz. O anki durumum bunu gerektirdiği için orada değiştirdim. Sonuçta orada bir frikik vermişim. Bunu başka türlü yorumlamaları beni üzdü. Ama zaten her şey ortada, fark ediliyor. İnsanlık hali, herkesin başına gelebilecek bir durum” şeklinde konuştu.

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Güzel oyuncu ilişkisi hakkında da konuştu. Oyuncu, Alp Güler’den ayrıldığı iddiası sorulduğunda ise “Ayrıldık ya da ayrılmadık demek istemiyorum. Her ilişkide iniş çıkış olur" dedi.

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