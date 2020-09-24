Hazal Filiz Küçükköse'den frikik açıklaması! 'Zaten her şey ortada...'

Güzel oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, Nişantaşı sokaklarında UçanKuş TV kamerasının objektifine takıldı. Ünlü oyuncu, bikinisini değiştirirken plajda yaşadığı bikini kazası hakkında ilk kez konuştu.

Küçükköse, “Sonuçta önümde bir deniz var bomboş bir deniz. O anki durumum bunu gerektirdiği için orada değiştirdim. Sonuçta orada bir frikik vermişim. Bunu başka türlü yorumlamaları beni üzdü. Ama zaten her şey ortada, fark ediliyor. İnsanlık hali, herkesin başına gelebilecek bir durum” şeklinde konuştu.

Güzel oyuncu ilişkisi hakkında da konuştu. Oyuncu, Alp Güler’den ayrıldığı iddiası sorulduğunda ise “Ayrıldık ya da ayrılmadık demek istemiyorum. Her ilişkide iniş çıkış olur" dedi.