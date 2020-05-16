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Hazal Filiz Küçükköse'den teras pozu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2020 16:52 | Son Güncelleme

Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, önceki gün onlarca bitkiyle süslediği evinin terasından bu kareyi paylaştı.

Hazal Filiz Küçükköse'den teras pozu

Hazal Küçükköse, Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafa, "Benim ruhum, benim habitatım" mesajını yazdı.

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