Hazal Filiz Küçükköse'den teras pozu

Hazal K\u00fc\u00e7\u00fckk\u00f6se, Instagram hesab\u0131ndan yay\u0131nlad\u0131\u011f\u0131 foto\u011frafa, "Benim ruhum, benim habitat\u0131m" mesaj\u0131n\u0131 yazd\u0131.\n\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130T\u00fcrkiye'ye sa\u011fl\u0131k turizmi 20 May\u0131s'ta ba\u015fl\u0131yor... 31 \u00fclkeden geleceklerVarol Ya\u015faro\u011flu: Kral \u015eakir T\u00fcrk halk\u0131n\u0131 anlat\u0131yorMucize Doktor'un K\u0131v\u0131lc\u0131m'\u0131 cesur pozlar\u0131yla y\u00fcrek hoplat\u0131yor
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