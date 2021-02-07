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Hazal Filiz Küçükköse hayranlarına seslendi! 'Minik bir iyilik istiyorum'

07.02.2021 11:53 | Son Güncelleme:
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Hazal Filiz Küçükköse hayranlarına seslendi! 'Minik bir iyilik istiyorum'

Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, sevenlerinden doğum gününde hediye yerine Türk Kanser Derneği'ne bağış yapmasını istedi.

Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerinden yardım istedi.

Sevenlerinden doğum gününde hediye yerine Türk Kanser Derneği'ne bağış yapmasını isteyen Küçükköse, şu ifadeleri kullandı:

Sevgili ailem ve dostlarım; 9 Şubat benim doğum günüm. Güzel dileklerinizi duymak ve bilmen en güzel mutluluk benim için. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Sizlerden minik bir iyilik istiyorum.

Büyük küçük fark etmeksizin yapacağınız bağışlar beni çok sevindireceği gibi kanser hastası çocuklarımızı da çok sevindireceğine emin olabilirsiniz. Onların hayatına küçük de olsa ailemiz olarak bir katkıda bulunursak ne mutlu bize. Şimdiden destekleriniz için sonsuz teşekkürler...

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