Hazal Filiz Küçükköse iddialı pozuyla sosyal medyayı salladı! Yazdığı not dikkat çekti

“Kara Sevda” dizisindeki performansıyla tüm dünyada büyük bir hayran kitlesine sahip olan Hazal Filiz Küçükköse, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

Özel yaşamıyla ve cesur paylaşımlarıyla magazin gündemini sallayan ünlü oyuncu, güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

"RÜYA GİBİ GÖRÜNÜYORSUN"

Her paylaşımı olay olan oyuncu iddialı pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Paylaşımın altına düştüğü “Kendimi Barbie gibi hissediyorum” notuyla güne damga vurdu. Ünlü oyuncunun takipçileri binlerce beğeni ve yorum yaptı.

Hazal Filiz Küçükköse’nin takipçileri “Büyüleyici güzellik”, “Barbie bebekten daha güzelsin”, “Rüya gibi görünüyorsun” gibi yorumlar yaptı.







