MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hazal Filiz Küçükköse iddialı pozuyla sosyal medyayı salladı! Yazdığı not dikkat çekti

Hazal Filiz Küçükköse iddialı pozuyla sosyal medyayı salladı! Yazdığı not dikkat çekti

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
26.04.2024 10:01
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, sosyal medya hesabını oldukça aktif olarak kullanan bir isimler arasında yer alıyor. Son olarak Instagram hesabından gönderi paylaşan oyuncu Küçükköse, iddialı pozuna düştüğü notla gündem oldu.

Hazal Filiz Küçükköse iddialı pozuyla sosyal medyayı salladı! Yazdığı not dikkat çekti

“Kara Sevda” dizisindeki performansıyla tüm dünyada büyük bir hayran kitlesine sahip olan Hazal Filiz Küçükköse, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

Özel yaşamıyla ve cesur paylaşımlarıyla magazin gündemini sallayan ünlü oyuncu, güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

"RÜYA GİBİ GÖRÜNÜYORSUN"

Her paylaşımı olay olan oyuncu iddialı pozlarıyla sosyal medyayı salladı.
Paylaşımın altına düştüğü “Kendimi Barbie gibi hissediyorum” notuyla güne damga vurdu. Ünlü oyuncunun takipçileri binlerce beğeni ve yorum yaptı.

hazal2

Hazal Filiz Küçükköse’nin takipçileri “Büyüleyici güzellik”, “Barbie bebekten daha güzelsin”, “Rüya gibi görünüyorsun” gibi yorumlar yaptı.

hazal1


Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aşk belgelendi! Ayrılık sebebi o denmiştiAşk belgelendi! Ayrılık sebebi o denmişti
100 milyon TL'ye satışa çıkarmıştı... 5 katlı malikanesinin kapısını açtı! O detay dikkat çekti100 milyon TL'ye satışa çıkarmıştı... 5 katlı malikanesinin kapısını açtı! O detay dikkat çekti
Acil ameliyata alınmıştı! Taburcu olduAcil ameliyata alınmıştı! Taburcu oldu
Anahtar Kelimeler:
Hazal Filiz Küçükköse sosyal medya Oyuncu ünlü oyuncu
En Çok Okunan Haberler
Bakanlık uyardı! IBAN'ı olan herkesi ilgilendiriyor: Bunu yapmazsanız hapse girebilirsiniz

Bakanlık uyardı! IBAN'ı olan herkesi ilgilendiriyor: Bunu yapmazsanız hapse girebilirsiniz

Selvi'den gündem olacak çıkış! '4 yıl böyle gitmez' dedi, Özel'e övgü dolu sözler sarf etti

Selvi'den gündem olacak çıkış! '4 yıl böyle gitmez' dedi, Özel'e övgü dolu sözler sarf etti

Ve Mehmet Şimşek talimatı verdi! Katı kurallar yolda, sınırlama getiriliyor: Birkaç gün içinde başlayacak

Ve Mehmet Şimşek talimatı verdi! Katı kurallar yolda, sınırlama getiriliyor: Birkaç gün içinde başlayacak

SGK tek tek tespit etti! Maaşları kesildi, paralar faiziyle geri alınacak

SGK tek tek tespit etti! Maaşları kesildi, paralar faiziyle geri alınacak

Avukat vahşeti! Kadını 4'üncü kattan attıktan sonra gülüp müzik açmış

Avukat vahşeti! Kadını 4'üncü kattan attıktan sonra gülüp müzik açmış

Merkez Bankası kararı sonra yüzde 60'a dayandı: Getiriler yükseldi, işte banka banka faiz oranları!

Merkez Bankası kararı sonra yüzde 60'a dayandı: Getiriler yükseldi, işte banka banka faiz oranları!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.