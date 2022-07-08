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Hazal Filiz Küçükköse sıcağa dayanamadı! Soğuk suya atladı

08.07.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deniz Yıldızı', 'Beni Affet' ve 'Kara Sevda' gibi dizilerle öne çıkan Hazal Filiz Küçükköse tatil için Bodrum'u seçti. Güzel oyuncu önce suyu soğuk buldu ama sıcağa dayamayınca kararını değiştirip suya atladı.

Hazal Filiz Küçükköse sıcağa dayanamadı! Soğuk suya atladı

Oyuncu Tuan Tunalı ile olaylı bir boşanma yaşayan Hazal Filiz Küçükköse Bodrum'da tatil yapıyor. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Küçükköse, önceki gün Yalıkavak'taki bir otelin iskelesinde objektiflere yansıdı.

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Ünlü oyuncu desenli mayosu ile şezlonguna doğru geçti. Eşyalarını bıraktıktan sonra iskeledeki merdivenlerden denize girmek için inen Hazal Filiz Küçükköse, suyu soğuk bulunca son anda vazgeçti.

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Küçükköse, ardından yerini değiştirerek, bir süre şezlongunda güneşlendi.

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Sıcak havaya dayanamayan ünlü oyuncu, kısa bir süre sonra kendisini Bodrum'un serin sularına bıraktı.

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Hazal Filiz Küçükköse
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