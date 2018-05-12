MAGAZİN

Hazal Filiz Küçükköse yeni sevgilisiyle öpüşürken yakalandı

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.05.2018 11:41 | Son Güncelleme

Eşinden yakın zamanda boşanan güzel oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, yeni sevgilisiyle araç içinde öpüşürken görüntülendi.

Hazal Filiz Küçükköse yeni sevgilisiyle öpüşürken yakalandı

Bir ay önce Tuan Tunalı'dan boşanan güzel oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, yeni sevgilisiyle görüntülendi.

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Hazal Filiz Küçükköse, yeni sevgilisi Ali Mert Akyüz'le Beşiktaş'ta objektiflere takıldı. Görüntülendiklerinden habersiz samimi şekilde sohbet eden ikili, orada tanıştıkları çifti, masalarına davet ederek, hedef şaşırtmaya çalıştı.

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FARLARI YAKMADI

Mekandan tek başına çıkan oyuncu, arka kapıda Akyüz'le buluşup, alkollü şekilde direksiyon başına geçti. Farlarını yakmadan araç kullanan Küçükköse, Zekeriyaköy'e doğru hareket etti.

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ARAÇ İÇİNDE ÖPÜŞTÜLER

Araç içinde öpüştükleri görülen ikiliden oyuncu, "Yolu kaybettim. Arkadaşımı evine bırakacağım" demekle yetindi.

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Anahtar Kelimeler:
hazal filiz küçükköse Tuan Tunalı

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