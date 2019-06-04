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Hazal Filiz Küçükköse yeni sevgilisiyle tatile çıktı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.06.2019 10:03 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda "Artık birine aşığım. Ama detay veremem" diyen oyuncu Hazal Filiz Küçükköse yeni sevgilisiyle tatile çıktı.

Geçtiğimiz yıl 4 yıllık eşi Tuan Tunalı'dan olaylı bir şekilde boşanan ünlü oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu.

Hazal Filiz Küçükköse yeni sevgilisiyle tatilde

İlişkisi hakkında detay vermeyen Küçükköse'nin Ezgi Mola'nın işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı'nın ortağı Alp Güler ile birlikte olduğu ortaya çıktı.
Çift, önceki gün Çeşme'de bir beachte objektiflere yansıdı.
Ünlü oyuncunun bir ara sevgilisine güneş kremi sürdüğü de görüldü.
Alp Güler'in İzmir'deki işleri sebebiyle yazı sevgilisi ile Çeşme'de geçirecek olan Küçükköse'nin İstanbul'da ise sevgilisi ile aynı evde yaşamaya başladığı öğrenildi. (Gecce.com)
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