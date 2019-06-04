Hazal Filiz Küçükköse yeni sevgilisiyle tatile çıktı!

Geçtiğimiz yıl 4 yıllık eşi Tuan Tunalı'dan olaylı bir şekilde boşanan ünlü oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu.

İlişkisi hakkında detay vermeyen Küçükköse'nin Ezgi Mola'nın işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı'nın ortağı Alp Güler ile birlikte olduğu ortaya çıktı.

Ünlü oyuncunun bir ara sevgilisine güneş kremi sürdüğü de görüldü.

Alp Güler'in İzmir'deki işleri sebebiyle yazı sevgilisi ile Çeşme'de geçirecek olan Küçükköse'nin İstanbul'da ise sevgilisi ile aynı evde yaşamaya başladığı öğrenildi. (Gecce.com)