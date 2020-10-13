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Hazal Kaya'dan Fikret Ali ile yeni poz

13.10.2020 17:08 | Son Güncelleme:
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Hazal Kaya'dan Fikret Ali ile yeni poz

Oyuncu Hazal Kaya, 10 aylık oğlu Fikret Ali ile karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Kaya'nın "En iyi gün" notuyla yaptığı paylaşım takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Kasım ayında oğlu Fikret Ali'yi kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tadan oyuncu Hazal Kaya, setlere geri döndü.

Kaya, oğlu Fikret Ali ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı.

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29 yaşındaki oyuncunun "En iyi gün" notuyla yaptığı paylaşıma takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

Güzel oyuncu Hazal Kaya, kendisi gibi oyuncu olan eşi Ali Atay ile ilk kez bir proje yer aldmıştı. Bir online alışveriş uygulamasının tanıtıldığı reklam filmini sosyal medya hesabından paylaşan Hazal Kaya, yeni projesini takipçilerine duyurmuş ve beğeni toplamıştı.

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