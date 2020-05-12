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Hazal Kaya'dan Fikret Ali itirafı: Delilikmiş...

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2020 10:20 | Son Güncelleme

Oyuncu Hazal Kaya oğlu Fikret Ali ile yaptığı paylaşımla gündem olmuştu. Canlı yayına katılan Kaya yaptığı samimi açıklamalarla dikkat çekti.

Kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay’la geçtiğimiz yıl evlenen Hazal Kaya, Kasım ayında da oğlu Fikret Ali kucağına almıştı. Annelik süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan oyuncu, "İlk iki ay hiç yardım almadan kendim büyütmeye çalıştım. Delilikmiş! Mutlaka yardım alın. Çocuk öyle tek başına büyütülecek bir şey değil" dedi

Anneler Günü'nde ilk kez oğlunun yüzünü gösteren Hazal Kaya, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayınına katıldı. Kaya anneliğe dair soruları yanıtladı.

Hazal Kaya'dan samimi itiraflar

Fikret Ali 6 aylık oldu, nasıl gidiyor süreç?

Fikret Ali 6 aylık oldu, nasıl gidiyor süreç?
Ben annelikle ilgili sorulara cevap vermekte çekiniyordum. Çünkü incitmekten korktuğum çok ciddi bir kadın grubu var. Anne olmayı tercih etmeyenler, anne olmakla ilgili zorluk çekenler falan. Sonra konuştukça öyle güzel geri dönüşler aldım ki, “Evet, bu konuda deneyimlerini paylaşmalıyım” dedim. Fikret doğmadan önce çok fazla şey okudum. Hamilelik sürecinin son ayına girdiğimde başarabilirim sanmıştım.
İlk iki ay hiç yardım almadan kendim büyütmeye çalıştım. Delilikmiş! Mutlaka yardım alın. Çocuk öyle tek başına büyütülecek bir şey değil. Kadınlara “destek almadan çocuk bakabilmelisiniz” baskısı çok yanlış. Benim yaptığımı yapmayın, tek başınıza çocuk bakmaya çalışmayın.

Anne olmayı düşünenlere neler söylemek istersin?

Anne olmayı düşünenlere neler söylemek istersin?
Bugün makyajsız bir fotoğrafımı paylaştım. Çünkü “kilo vermem lazım, çok iyi görünmem lazım” baskısını başta çok hissettim. Hızlı kilo vermek, makyajlı görünmek bir başarıymış gibi çok acele ettim. Ama sonra dedim ki; bir daha ne zaman kilo alabilirim ki ben? Ne kadar iyi göründüğünüz değil, ne kadar iyi hissettiğiniz önemli olan. Acele etmeyin, tadını çıkarın.

Neden bebeğine kimseyi yaklaştırmadın?

Neden bebeğine kimseyi yaklaştırmadın?
Bilmem ki. İçgüdüsel. “Ben hallediyorum, yaklaşmayın” diyordum. İkinci aydan itibaren yardım almaya başladım. Dolasıyla çocuğumla geçirdiğim vakitler daha kaliteli hale geldi.
Bugün ilk defa komik bir fotoğrafını paylaştım. Çapkın bakışlı bir beyefendi kendisi.
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