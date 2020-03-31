Hazal Kaya'dan Haluk Levent itirafı

Haluk Levent'in “Dayanışma Günleri” adı altına başlattığı kampanya ünlüler tarafından oldukça destek gördü. Koronavirüs salgını nedeniyle işe gidemeyen ve geçim sıkıntısı çeken ailelere erzak yardımında bulunacağını açıklayan Levent'in bu duyurusunun ardından bir çok ünlü isim, şarkıcıyı arayarak kendilerinin de erzak yardımı yapmak istediklerini belirtti. Bunun üzerine Haluk Levent o isimleri tek tek Twitter'dan açıkladı.

Yaşayan bu gelişmelerin ardından Hazal Kaya da sosyal medyadan Haluk Levent'e olan hayranlığını dile getirdi. Haluk Levent'in bir fotoğrafını paylaşan Kaya, üzerine "Öyle hayranım, o kadar çok seviyorum ki, O olmazsa ne yapacaktık acaba... İyi ki varsın Haluk Levent "



