Hazal Kaya'dan İntizar ve Sinem Gedik'e dayanışma mesajı

Mustafa Ceceli'nin boşandığı eşi Sinem Gedik ile şarkıcı İntizar'ın samimi görüntüleri ortaya çıktı. Konunun kısa sürede yayılmasının ardından ikiliye tepki ve destek mesajları yağdı. İkiliye destek verenlerden biri de oyuncu Hazal Kaya oldu.

'ÇOK SEVİLİYORSUNUZ, LÜTFEN KORKMAYIN'

"İntizar'ın açıklamasını okuduğumdan beri içim daralıyor...konuyla ilgili yazılanları okudukça çığlık atasım geliyor! Emin olun yalnız değilsiniz,çok seviliyorsunuz ve lütfen korkmayın..." diyerek Sinem Gedik ve İntizar'a destek verdi.