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Hazal Kaya'dan Tuba Büyüküstün isyanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 09:21 | Son Güncelleme

Oyuncu Hazal Kaya meslektaşı Tuba Büyüküstün hakkında çıkan bir habere isyan etti. Kaya'nın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Hazal Kaya'dan Tuba Büyüküstün isyanı

Oyuncu Hazal Kaya, meslektaşı Tuba Büyüküstün hakkında yapılan 'Tuba Büyüküstün bu parayı nereden kazandı?' başlıklı habere Twitter hesabından tepki gösterdi.

Twitter hesabı üzerinden ilgili haberi alıntılayan ve “Bu ne terbiyesizlik” sözleri ile tepki gösteren Hazal, ‘Tuba Büyüküstün bu parayı nereden kazandı?’ başlığıyla yapılan bu haberi terbiyesizlik olarak nitelendirdi.

Bu tarz haberlerin kadınları ötekileştirdiğini ve bir ayrımcılık yarattığını söyleyen Hazal Kaya sözlerine şöyle devam etti:

hazal-kaya

"Senelerdir alnının teriyle hepimizin gözü önünde çalışıp para kazanan, doğru yatırımlar yapan genç bir kadın."

Kaya, medyada kullanılan dilin düzeltilmesi gerektiğini belirterek bunun öğrenilmesi gerektiğini belirtti.

Kaya'nın sert tepkisinden kısa süre sonra ilgili haberin kaldırıldığı görüldü.
Kaya bu açıklamasıyla sosyal medyanın gündemine geldi ve ünlü oyuncuya beğeni yağdı.


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