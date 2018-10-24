Hazal Kaya derin dekoltesiyle olay oldu

Oyuncu Hazal Kaya, rol aldığı dizinin yeni sezon çekimlerindeki fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı. Hazal Kaya partneri Burak Deniz ile katıldığı gecede dikket çekti. Cesur fotoğrafları sosyal medyayı salladı...

Kaya, kırmızı derin göğüs dekolteli kıyafeti ile objektife poz verdi.

Hayranları 28 yaşındaki Hazal Kaya'nın fotoğraflarını yorum yağmuruna tuttu.

Daha önce fazla kiloları nedeniyle zor günler geçiren ve şeker hastalığı nedeniyle şişmanladığını söyleyen Hazal Kaya, iki ayda 11 kilo vermişti. Kaya'nın yeniden kilo aldığı da dikkatlerden kaçmadı.



