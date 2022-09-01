Hazal Kaya hayranlarını korkuttu! "Evde baygın yatıyorum ya da..."

Bir süredir sosyal medyada paylaşım yapmayan Hazal Kaya sessizliğini bozdu. Ali Atay ile evli olan oyuncu son paylaşımında sağlık sorunları yaşadığını yazdı. Kaya'nın sözleri, takipçilerini endişelendirdi.

"Nasıl açtım arayı ama? İsteyerek olmadı valla" diyen Hazal Kaya fotoğrafına iu notu düştü:

"Fiziksel olarak aşırı zorlandığım bir dönem sadece, sonra anlatırım. Psikolojik olarak kaldırabildiklerimin de ciddi bir sınırı oldu. Ayrıca 9'a 3 tansiyonla ya evde baygın yatıyorum ya da sette hayatta tutunmaya çalışıyorum. 'Ay çok güzel şeyler geliyor neyse' böyleyken böyle. İki üç haftaya toparlarım gibi; yani umarım! Öptüm."



