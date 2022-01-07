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  4. Hazal Kaya ikinci kez koronavirüs oldu! "Evde Ali hariç herkes pozitif"

Hazal Kaya ikinci kez koronavirüs oldu! "Evde Ali hariç herkes pozitif"

07.01.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde maskeyle dolaştığı için sosyal medyada gündem olan Hazal Kaya testleri negatif çıktığı halde temaslı olduğu için tedirgindi. Hazal Kaya son açıklamasında ikinci kez koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Hazal Kaya ikinci kez koronavirüs oldu! "Evde Ali hariç herkes pozitif"

Bir galaya katılan Hazal Kaya filmde konuk oyuncu olan yakın dostu Selin Şekerci’nin korona testinin korona pozitif çıktığını öğrendi. Kaya, temaslı olduğu için panik yaşadı.

Hazal Kaya'nın geçtiğimiz gün evinde çektiği bir storyde maske takması dikkat çekmişti. Takipçilerinin "neden evinde maske takıyorsun?" sorusuna Kaya, "Temaslıyım o yüzden evde maske takıyorum" cevabını vermişti.

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Dünkü test sonucu negatif çıkan Kaya, bugün pozitife döndüğünü duyurdu. Hazal Kaya, "Bugün itibarıyla pozitifim. Ali hariç herkes pozitif. Durum bu geçmiş olsun hepimize" dedi.

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Hazal Kaya
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