Hazal Kaya: İnşallah yaratıcılığımı kullanmam

Koronavirüs salgını nedeniyle kapılarını kapatan kuaför salonları, normalleşme süreciyle birlikte yeniden hizmet vermeye başladı.
Acemi kuaför Hazal Kaya
Hazal Kaya, devam eden salgın riski nedeniyle bir süre daha kuaförlerden uzak durmaya kararlı.
29 yaşındaki oyuncu, önceki gün Instagram’da yaptığı paylaşımla saçlarını kendisinin keseceğini söyledi.
YouTube’da saç kesim videoları izleyen Kaya, sonuca dair yaşadığı endişeyi esprili bir notla dile getirdi: Saçlarımın uçlarını alacağım. İnşallah yaratıcılığımı kullanmam.
Altı ay önce anne olan oyuncu, hem kendi hem de bebeği Fikret Ali’nin sağlığı için evinde karantina altında kalmaya devam ediyor.
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