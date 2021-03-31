Hazal Kaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte koronavirüse yakalanan ünlü oyuncunun sağlık durumu

Ünlü oyuncu Hazal Kaya koronavirüse yakalandı. Evli ve bir çocuk annesi olan güzel oyuncu Hazal Kaya koronavirüs nedeni ile karantinaya girdi. Haberin ardından pek çok kişi arama motorlarının üzerinden Hazal Kaya'nın sağlık durumu nasıl? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, ayrıntılar...

HAZAL KAYA'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ünlü oyuncu Hazal Kaya'nın koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastalığı hafif geçirdiği ifade edilen Hazal Kaya, karantinada istirahat ediyor.

HAZAL KAYA KİMDİR?

Hazal Kaya 1 Ekim 1990'da İstanbul'da doğmuştur. İlkokulu Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu'nda, liseyi İstanbul İtalyan Lisesi'nde tamamlayan Hazal Kaya, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi, Performans bölümünden mezun olmuştur.

Annesi ve babası avukat olan Hazal Kaya, İstanbul Balat’ta büyüdü. 1997'de annesi ve babası ayrıldıktan sonra annesiyle yaşamaya başlayan Hazal Kaya, sanatın çeşitli alanlarıyla küçük yaşlarda ilgilenmeye başlamıştır. 4.5 yaşında keman, 7 yaşında bale dersleri almaya başlayan Kaya, lisede yıllarında okulun tiyatro kolunda ve korosunda yer almıştır.