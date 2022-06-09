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Hazal Kaya Mükremin Gezgin'i savundu! Ayşe Arman ve Bergüzar Korel'e sert çıktı, sonra paylaşımı sildi

09.06.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok'ta kendisine 9 aydır hamile gibi gösteren ve son olarak da elinde bebekle poz veren Mükremin Gezgin'e tepkiler yağarken Hazal Kaya'dan ilginç bir paylaşım geldi. Hazal Kaya, Mükremin Gezgin'i savunarak Ayşe Arman ve Bergüzar Korel'e sert çıktı. Kaya paylaşımını daha sonra sildi.

Hazal Kaya Mükremin Gezgin'i savundu! Ayşe Arman ve Bergüzar Korel'e sert çıktı, sonra paylaşımı sildi

Sosyal medya TikTok'ta fenomen olan Mükremin Gezgin'i konuşuyor. Yeni doğan bir bebekle pozlarını paylaşarak doğum yaptığını söyleyen trans birey Mükremin Gezgin büyük tepki çekti. Hem hesabı kapanan hem de soruşturma başlatılan fenomene Ayşe Arman ve Bergüzar Korel sert çıktı. Mükremin Gezgin bir açıklama yaparak kendini savunurken oyuncu Hazal Kaya da fenomene destek çıktı.

Hazal Kaya Mükremin Gezgin'e verilen tepkiyi anlamadığını söyleyerek "Böyle tahammülsüz bir yerde ona gülen insanları eğlendirmeyi başardı. Ne oldu bu kadar mevzu yaratacak? Ben bir şey mi kaçırdım? İsim verip hedef göstererek elinize ne geçiyor? Mükrem'in başına bir şey gelmesi halinde bu sorumluluğu almaya hazır mısınız?" diyerek isyan etti.

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Ayşe Arman ve Bergüzar Korel'e tepki gösteren Hazal Kaya paylaşımını daha sonra sildi.

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Bergüzar Korel Hazal Kaya
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