Hazal Kaya Mükremin Gezgin'i savundu! Ayşe Arman ve Bergüzar Korel'e sert çıktı, sonra paylaşımı sildi

Sosyal medya TikTok'ta fenomen olan Mükremin Gezgin'i konuşuyor. Yeni doğan bir bebekle pozlarını paylaşarak doğum yaptığını söyleyen trans birey Mükremin Gezgin büyük tepki çekti. Hem hesabı kapanan hem de soruşturma başlatılan fenomene Ayşe Arman ve Bergüzar Korel sert çıktı. Mükremin Gezgin bir açıklama yaparak kendini savunurken oyuncu Hazal Kaya da fenomene destek çıktı.

Hazal Kaya Mükremin Gezgin'e verilen tepkiyi anlamadığını söyleyerek "Böyle tahammülsüz bir yerde ona gülen insanları eğlendirmeyi başardı. Ne oldu bu kadar mevzu yaratacak? Ben bir şey mi kaçırdım? İsim verip hedef göstererek elinize ne geçiyor? Mükrem'in başına bir şey gelmesi halinde bu sorumluluğu almaya hazır mısınız?" diyerek isyan etti.

Ayşe Arman ve Bergüzar Korel'e tepki gösteren Hazal Kaya paylaşımını daha sonra sildi.



