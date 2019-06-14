MAGAZİN

Hazal Kaya'nın bebeği göründü!

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.06.2019 10:49 | Son Güncelleme

3.5 aylık hamile olan Hazal Kaya, önceki gün Nişantaşı'nda bir hayranı tarafından görüntülendi.

Hazal Kaya'nın bebeği göründü!

Ekranların aranan yüzlerinden olan ve son olarak 'Bizim Hikaye' dizisi ile seyircinin karşısına çıkan Hazal Kaya, şubat ayında 5 yıllık sevgilisi Ali Atay ile dünyaevine girmişti. Başlarda hamile olduğunu magazin basınından gizleyen Kaya, sonrasında hamile olduğunu "Hassas dönemler olduğu için önceden paylaşma istemedik" sözlerinden sonra açıkladı.

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Güzel oyuncu, önceki gün Nişantaşı'nda bir hayranının kamerasına takıldı. Kaya'nın belirginleşen karnı dikkat çekti.

Kaynak: Gecce

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