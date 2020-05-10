MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hazal Kaya oğlu Fikret Ali’nin yüzünü ilk kez gösterdi

Hazal Kaya oğlu Fikret Ali’nin yüzünü ilk kez gösterdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2020 21:58 | Son Güncelleme

Oyuncu Ali Atay'la evlenen ve oğlu Fikret Ali'yi dünyaya getiren Hazal Kaya, Anneler Günü'nde oğluyla birlikte fotoğrafını paylaştı. Çiftin çocuğu Fikret Ali'nin de ilk defa bir fotoğrafta yüzü görünmüş oldu.

Hazal Kaya oğlu Fikret Ali’nin yüzünü ilk kez gösterdi

Hem oyuncu hem de yönetmen olan Ali Atay ile geçtiğimiz yıl şubat ayında hayatını birleştiren Hazal Kaya, aynı yıl içerisinde oğlu Fikret Ali'yi kucağına aldı. Bugüne kadar oğlunu magazincilerden uzak tutan Kaya, kural bozdu.

Anneler Günü'ne özel bir paylaşım yapan Kaya, hem kendi oğlu ile hem de annesi ile olan kareleri sevenlerinin beğenisine sundu.

hazal3

Kaya Instagram hesabından yaptığı paylaşıma, "Bugün benim bir insan yavrusuna annelik yaparken kutladığım ilk anneler günüm, pek güzelmiş böylesi de. Herhangi bir canlıya karşılıksız bir sevgiyle emek veren, doyuran,büyüten bütün kadınların anneler gününü kutlarım." notunu düştü.

hazal-kay

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bilim Kurulu üyesi: Aşı geliştirilemezse gelecek sene de epey hastayla karşılaşabilirizBilim Kurulu üyesi: Aşı geliştirilemezse gelecek sene de epey hastayla karşılaşabiliriz
Örümcek Adam'ın maceraları devam ediyorÖrümcek Adam'ın maceraları devam ediyor
Şarkıcı İzel 15 kilo verdi! Yeni halini görenler inanamadıŞarkıcı İzel 15 kilo verdi! Yeni halini görenler inanamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Sokağa çıkma kısıtlamaları bitiyor! İşte o tarih

Sokağa çıkma kısıtlamaları bitiyor! İşte o tarih

Sosyal medyadan duyurdu: Bahçeli'nin emriyle görevime son verildi

Sosyal medyadan duyurdu: Bahçeli'nin emriyle görevime son verildi

Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 3 bin 786'ya yükseldi

Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 3 bin 786'ya yükseldi

İşte Survivor'da elenen ve koronavirüse yakalanan yarışmacı

İşte Survivor'da elenen ve koronavirüse yakalanan yarışmacı

Tedbirleri gevşeten ülkede şok! Kötü haber

Tedbirleri gevşeten ülkede şok! Kötü haber

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Tepki çekti! Eşi elinde rakıyla iftarda!

Tepki çekti! Eşi elinde rakıyla iftarda!

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Bomba itiraflar! Mal varlığı şoke etti

Bomba itiraflar! Mal varlığı şoke etti

Survivor'dan elenen Aşkım'dan olay itiraflar: Kameralar yokken...

Survivor'dan elenen Aşkım'dan olay itiraflar: Kameralar yokken...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çat Kapı Aşk filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Çat Kapı Aşk ne zaman çekildi?

İşte romantik komedi Çat Kapı Aşk

Survivor Evrim'den Berkan için olay sözler: Yazma sebebim kaypaklık

Survivor Evrim'den olay sözler: Kaypaklık

Ece Seçkin: Karantina sonrası unutulmaktan çok korkuyorum

Ece Seçkin: Karantina sonrası unutulmaktan çok korkuyorum

Gülen Gözler filmi ne zaman ve nerede çekildi? Gülen Gözler konusu nedir, oyuncuları kimler?

Gülen Gözler ne zaman ve nerede çekildi?

Örümcek Adam 3 konusu nedir, oyuncuları kimler? Örümcek Adam 3 ne zaman çekildi?

Örümcek Adam'ın maceraları devam ediyor

Hokkabaz filmi nerede ve ne zaman çekildi? Cem Yılmaz'ın Hokkabaz filmi konusu nedir?

Cem Yılmaz'ın sevilen filmi ekranlarda!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.