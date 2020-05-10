Hazal Kaya oğlu Fikret Ali’nin yüzünü ilk kez gösterdi

Hem oyuncu hem de yönetmen olan Ali Atay ile geçtiğimiz yıl şubat ayında hayatını birleştiren Hazal Kaya, aynı yıl içerisinde oğlu Fikret Ali'yi kucağına aldı. Bugüne kadar oğlunu magazincilerden uzak tutan Kaya, kural bozdu.

Anneler Günü'ne özel bir paylaşım yapan Kaya, hem kendi oğlu ile hem de annesi ile olan kareleri sevenlerinin beğenisine sundu.

Kaya Instagram hesabından yaptığı paylaşıma, "Bugün benim bir insan yavrusuna annelik yaparken kutladığım ilk anneler günüm, pek güzelmiş böylesi de. Herhangi bir canlıya karşılıksız bir sevgiyle emek veren, doyuran,büyüten bütün kadınların anneler gününü kutlarım." notunu düştü.



