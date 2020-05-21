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Hazal Kaya oğlunu paylaştı! 'Babasına çok aşıktım...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2020 09:46 | Son Güncelleme

Oyuncu Hazal Kaya, altı aylık oğlu Fikret Ali ile yeni pozunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Kaya oğlunun eşi Ali Atay'a benzerliğiyle ilgili gelen yorumlara da son noktayı koydu.

Hazal Kaya oğlunu paylaştı! 'Babasına çok aşıktım...'

Hazal Kaya, kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile 2019'da nikah masasına oturdu. Çift, aynı yıl kasım ayında bebekleri Fikret Ali'yi kucaklarına aldı.

Geçtiğimiz günlerde oğlunun yüzünü ilk kez gösteren ve "Babasının kopyası" şeklinde yorumlar alan Kaya, Fikret Ali ile yeni pozunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

29 yaşındaki Kaya, paylaşımına şu notu düştü: "Selam, ben Ali... Fikret Ali... Babasına çok aşıktım. Babasına benzeyecek tabii ki, kime benzeyecek? Bu arkadaşa ölüyorum."

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Ünlü oyuncunun takipçileri, geçtiğimiz günlerde Fikret Ali'nin olduğu fotoğrafa Ali Atay'ı montajlamıştı. O kareyi sosyal medya hesabından yayınlayan Hazal Kaya, "Arkadaşlar bir şey diyeceğim; Hoş değil ya... Hahahahaha! Hiç hoş değil, yapmayın. Hahahahah!" yorumunda bulunmuştu.

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