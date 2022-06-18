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Hazal Kaya ve Ali Atay çiftinden yeni paylaşım

18.06.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2019 yılından bu yana yönetmen ve oyuncu Ali Atay ile mutlu bir evlilik sürdüren Hazal Kaya, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor. Zaman zaman oğlu ve eşini de paylaşan ünlü oyuncu, Atay ile çektiği fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sundu.

Hazal Kaya ve Ali Atay çiftinden yeni paylaşım

Uzun süredir birlikte olduğu Ali Atay ile üç yıl önce nikah masasına oturan Hazal Kaya, aynı sene oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı. Geçtiğimiz aylarda 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk olan Hazal Kaya, eşi Ali Atay'a olan aşkından bahsetmişti.

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"FECİ KOCAM KÖYLÜYÜMDÜR"

"Ben feci kocam köylüyümdür" diyen Hazal Kaya, "Çok aşığım. Ve biraz içtikten sonra Ali'ye ne kadar aşık olduğumu herkese anlatmak zorundaymışım gibi bir duyguyla yaşıyorum. Kimse bunu dinlemek istemiyor. Ve Ali inanılmaz utanıyor böyle şeylerden" ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Atay Hazal Kaya
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