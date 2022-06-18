Hazal Kaya ve Ali Atay çiftinden yeni paylaşım

Uzun süredir birlikte olduğu Ali Atay ile üç yıl önce nikah masasına oturan Hazal Kaya, aynı sene oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı. Geçtiğimiz aylarda 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk olan Hazal Kaya, eşi Ali Atay'a olan aşkından bahsetmişti.

"FECİ KOCAM KÖYLÜYÜMDÜR"

"Ben feci kocam köylüyümdür" diyen Hazal Kaya, "Çok aşığım. Ve biraz içtikten sonra Ali'ye ne kadar aşık olduğumu herkese anlatmak zorundaymışım gibi bir duyguyla yaşıyorum. Kimse bunu dinlemek istemiyor. Ve Ali inanılmaz utanıyor böyle şeylerden" ifadelerini kullanmıştı.

