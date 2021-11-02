Hazal Kaya ve Buğra Gülsoy'un yeni dizisi Misafir ne zaman başlıyor? Misafir'in yayın tarihi değişti

FOX’un yeni dizisi Misafir'de Hazal Kaya, Buğra Gülsoy ve Ozan Dolunay’ın yanı sıra Bülent Şakrak, Selen Öztürk, Nezaket Erden, Elçin Altamgüç, Berk Yaygın, Beren Gençalp, Salih Demir Ural, Zeyno Asya Orçin ve Emir Kaan Özkan gibi isimler de yer alıyor. Misafir dizisi 1. bölümüyle 11 Kasım Perşembe akşamı seyirci karşısına çıkacak.

Dizide; Hazal Kaya “Gece”, Buğra Gülsoy “Erdem” ve Ozan Dolunay “Giray” karakterine hayat verecek.

Yapımını Medyapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Arda Sarıgün’ün oturduğu, senaryosunu Özge Aras’ın uyarladığı, travmatik bir çocukluk geçirmiş olan genç bir kadınla, eşini yeni kaybetmiş üç çocuklu bir adamın umut dolu karşılaşma hikayesi olan Misafir dizisi 11 Kasım Perşembe akşamı 1. bölümüyle ekrana gelecek.





