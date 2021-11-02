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Hazal Kaya ve Buğra Gülsoy'un yeni dizisi Misafir ne zaman başlıyor? Misafir'in yayın tarihi değişti

02.11.2021 02:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'nin yeni dizisi Misafir'in yayın tarihi değiştirildi. Hazal Kaya, Buğra Gülsoy ve Ozan Dolunay’ın başrollerde oynadığı dizinin yayın tarihi 4 Kasım Pazartesi olarak açıklanmıştı. Ancak Fox TV aldığı kararla diziyi erteledi. Misafir'in 1. bölümünden de çarpıcı bir fragman yayınlandı. Japonya'da ses getiren Oasis dizisinden uyarlaması olan Misafir'de travmatik bir çocukluk geçirmiş olan genç bir kadınla, eşini yeni kaybetmiş üç çocuklu bir adamın umut dolu karşılaşma hikaye anlatılacak.

FOX’un yeni dizisi Misafir'de Hazal Kaya, Buğra Gülsoy ve Ozan Dolunay’ın yanı sıra Bülent Şakrak, Selen Öztürk, Nezaket Erden, Elçin Altamgüç, Berk Yaygın, Beren Gençalp, Salih Demir Ural, Zeyno Asya Orçin ve Emir Kaan Özkan gibi isimler de yer alıyor. Misafir dizisi 1. bölümüyle 11 Kasım Perşembe akşamı seyirci karşısına çıkacak.

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Dizide; Hazal Kaya “Gece”, Buğra Gülsoy “Erdem” ve Ozan Dolunay “Giray” karakterine hayat verecek.

Hazal Kaya, Buğra Gülsoy, Bülent Şakrak ve Ozan Dolunay

Yapımını Medyapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Arda Sarıgün’ün oturduğu, senaryosunu Özge Aras’ın uyarladığı, travmatik bir çocukluk geçirmiş olan genç bir kadınla, eşini yeni kaybetmiş üç çocuklu bir adamın umut dolu karşılaşma hikayesi olan Misafir dizisi 11 Kasım Perşembe akşamı 1. bölümüyle ekrana gelecek.
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Buğra Gülsoy Hazal Kaya Mehmet Ozan Dolunay
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