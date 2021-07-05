HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Hazar Denizi kıyısında patlama: Yetkililer volkanik patlama ihtimali üzerinde duruyor

Hazar Denizi kıyısında patlama: Yetkililer volkanik patlama ihtimali üzerinde duruyor

05.07.2021 02:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazar Denizi'nin Azerbaycan'ın başkenti Bakü kıyılarına yakın kısmında patlama meydana geldi. Patlamanın ilk olarak bir petrol tesisinde meydana geldiği iddia edilse de yetkililer volkan patlaması ihtimali üzerinde duruyor.

Hazar Denizi kıyısında patlama: Yetkililer volkanik patlama ihtimali üzerinde duruyor

Hazar Denizi'nin Azerbaycan'ın başkenti Bakü kıyılarına yakın kısmında Pazar akşamı yerel saatle 21.30'da patlama meydana geldi. Patlamanın ilk olarak bir petrol tesisinde meydana geldiği iddia edilse de yetkililer volkan patlaması ihtimali üzerinde duruyor.

Metrelerce yükselen alevler Bakü kıyılarda bulunanların ve Hazar Denizi'nde seyreden gemi mürettebatının kameralarına yansıdı.

https://twitter.com/Liveuamap/status/1411759746944843776?s=20

Patlamanın sebebi ve yeriyle ilgili resmi açıklama yapılmadı. AA'nın haberine göre, enerji sektöründeki yetkililer, patlamanın Ümit Gaz Havzası'ndaki bir tankerde meydana geldiğini ileri sürdü.

Reuters haber ajansına göre Azerbaycan'daki petrol işçileri sendikası "yangının gaz sahalarında çıktığını" açıkladı. SOCAR ise bu iddiaları reddetti.

Ancak Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR), patlamanın, doğalgaz sahasından 10-12 kilometre uzaklıkta olduğunu açıkladı. SOCAR Sözcüsü İbrahim Ahmedov, şirkete bağlı herhangi bir platform veya sanayi biriminde patlama olmadığını belirtti.

Hazar Denizi'nde çok sayıda "çamur volkanı" olduğuna dikkat çeken uzmanlar, olayın bir "çamur volkanı patlaması" olduğu ihtimali üzerinde duruyor.

https://twitter.com/AmichaiStein1/status/1411765133769052164?s=20

Ancak volkan patlamasının yangına nasıl sebebiyet verdiğiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görüntüler Ege ve Akdeniz'i aratmadı! Bakın bu kareler hangi ilden geldiGörüntüler Ege ve Akdeniz'i aratmadı! Bakın bu kareler hangi ilden geldi
ABD'de dehşete düşüren olay! Genç kadına sokak ortasında tecavüz girişimi ABD'de dehşete düşüren olay! Genç kadına sokak ortasında tecavüz girişimi
Hazar Denizi'nde büyük patlamaHazar Denizi'nde büyük patlama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Galatasaray, Ghezzal ile anlaşmaya vardı!

Galatasaray, Ghezzal ile anlaşmaya vardı!

Güldür Güldür'de flaş ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Güldür Güldür'de flaş ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

4 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

4 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

Hazar Denizi'nde büyük patlama

Hazar Denizi'nde büyük patlama

Metrelerce sürüklendiler! Genç kızın kolu koptu

Metrelerce sürüklendiler! Genç kızın kolu koptu

Biden diz çöktü! Fotoğraf olay oldu

Biden diz çöktü! Fotoğraf olay oldu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

"Baba çekme" deyince iğrenç olay ortaya çıktı

"Baba çekme" deyince iğrenç olay ortaya çıktı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bayramda kısıtlama olacak mı?

Bayramda kısıtlama olacak mı?

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın Türkiye'ye getiriliyor

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın Türkiye'ye getiriliyor

Sıcaklık 45 derece, onlar battaniye ve sobayla ısınıyor

Sıcaklık 45 derece, onlar battaniye ve sobayla ısınıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.