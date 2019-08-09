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Hazar Denizi'ne düşen uçağın enkazını SAK timi buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 16:31 | Son Güncelleme

 MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hazar Denizi'ne düşen Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçağının enkazının Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAK Timi tarafından tespit edilerek, parçalarının görüntülendiğini açıkladı.

Hazar Denizi'ne düşen uçağın enkazını SAK timi buldu

Selen YALAZ/ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hazar Denizi'ne düşen Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçağının enkazının Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAK Timi tarafından tespit edilerek, parçalarının görüntülendiğini açıkladı.

Hazar Denizi'ne düşen Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait MİG-29 savaş uçağının aranması çalışmalarına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAK timi de katıldı. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAK timi tarafından Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçağının ROV cihazı ile tespit edildiği belirtilerek, "Müteakiben dalış yapılarak uçağın büyük ve küçük parçalarının görüntüsü alındı" denildi. Çekilen fotoğraflar da Twitter'da paylaşıldı.

Selen YALAZ/ANKARA, (DHA)

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