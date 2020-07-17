Hazar Ergüçlü'den bikinili tatil paylaşımları: Yok canım ne pozu

Son olarak Netflix dizisi Hakan Muhafız'da rol alan Hazar Ergüçlü, koronavirüs kısıtlamalarının kalkmasının ardından soluğu Kıbrıs'ta aldı.

Ünlü oyuncu bikinili tatil fotoğraflarını da Instagram'dan paylaştı.

Ergüçlü'nün "Yok canım ne pozu" notuyla paylaştığı fotoğraflar hayranları beğeni yağdırdı.

Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde bir dergiye verdiği röportajda ekrana geri dönme isteğini dile getirmişti.

Hazar Ergüçlü "Şimdilik önümde bir sinema filmi var, onun için çok heyecanlıyım. Dizide oynamayı çok özledim, o yönde de bir takım gelişmeler oluyor" ifadelerini kullanmıştı.

