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Hazar Ergüçlü'den bikinili tatil paylaşımları: Yok canım ne pozu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2020 01:43 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü yaz tatilini memleketi Kıbrıs'ta geçiriyor. Hazar Ergüçlü, tatilde çekilen bikinili fotoğraflarını Instagram hesabından "Yok canım ne pozu" notuyla paylaştı.

Hazar Ergüçlü'den bikinili tatil paylaşımları: Yok canım ne pozu

Son olarak Netflix dizisi Hakan Muhafız'da rol alan Hazar Ergüçlü, koronavirüs kısıtlamalarının kalkmasının ardından soluğu Kıbrıs'ta aldı.

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Ünlü oyuncu bikinili tatil fotoğraflarını da Instagram'dan paylaştı.

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Ergüçlü'nün "Yok canım ne pozu" notuyla paylaştığı fotoğraflar hayranları beğeni yağdırdı.

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Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde bir dergiye verdiği röportajda ekrana geri dönme isteğini dile getirmişti.

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Hazar Ergüçlü "Şimdilik önümde bir sinema filmi var, onun için çok heyecanlıyım. Dizide oynamayı çok özledim, o yönde de bir takım gelişmeler oluyor" ifadelerini kullanmıştı.

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