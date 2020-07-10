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Hazar Ergüçlü'den yeni dizi açıklaması!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2020 21:31 | Son Güncelleme

Hazar Ergüçlü, televizyon ekranı özlemini dile getirdi. L’officiel temmuz sayısı için Emre Doğru’nun objektifine çarpıcı pozlar veren Hazar Ergüçlü, yeni projeleriyle ilgili konuştu.

Hazar Ergüçlü'den yeni dizi açıklaması!

Hazar Ergüçlü, televizyon ekranı özlemini dile getirdi. L’officiel Temmuz sayısı için Emre Doğru’nun objektifine çarpıcı pozlar veren Hazar Ergüçlü, yeni projeleriyle ilgili şöyle konuştu:

‘Şimdilik önümde bir sinema filmi var, onun için çok heyecanlıyım. Dizide oynamayı çok özledim, o yönde de bir takım gelişmeler oluyor.’

Ünlü oyuncu bu sözlerle yakında yeni bir diziyle televizyon ekranlarına dönme planlarını dile getirdi.

Uzun süren karantina ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle ailesinden uzak kalan Hazar Ergüçlü, yasakların kalkması üzerine geçtiğimiz hafta anne ve babasını görmek için gittiği Kıbrıs’tan fotoğraf paylaştı.

Hazar Ergüçlü ailesinden uzak kalmasıyla ilgili ‘Çok uzun bir süredir ailemden uzağım, onları çok özledim. Vaktimi aileme ve sevdiklerime ayıracağım.’ demişti.

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