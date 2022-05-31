Hazar Ergüçlü içini gösteren dantelli elbisesiyle sosyal medyayı salladı

Dün akşam yüzlerce ünlü ismin katılımıyla gerçekleştirilen ELLE Style Awards 2022'de şıklık yarışı yaşandı. Şıklık yarışına damga vuran isimlerden biriyse Hazar Ergüçlü oldu. İçini gösteren transparan elbisesiyle geceye damga vuran güzel oyuncu, sosyal medyayı da salladı. Ergüçlü, paylaştığı pozlarla takipçilerinin yüreklerini hoplattı.

DUDAK DUDAĞA GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Uzun bir süredir birlikteliğini sürdürdüğü yönetmen Onur Ünlü'yle geçtiğimiz hafta dudak dudağa görüntülenen Hazar Ergüçlü, gündeme bomba gibi düşmüştü. Aralarındaki 19 yaş farkı nedeniyle sık sık eleştirilerin odağında olan Ergüçlü, bu eleştirilere aldırmamayı tercih ediyor.

İÇİNİ GÖSTEREN ELBİSESİYLE MEST ETTİ

Son olarak ELLE Style Awards 2022 ödül töreni öncesinde kombinini takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu Hazar Ergüçlü, herkesi adeta mest etti.

İçini gösteren transparan elbisesiyle cesur bir tercih yapan güzel oyuncu, sosyal medyada bu seçiminden ötürü takdir topladı.

Dekoltesi ve güzelliğiyle yürek hoplatan güzel oyuncuya takipçileri adeta beğeni yağdırdı.

Sosyal medyada sütyensiz pozlarıyla sık sık eleştirilerin odağında olan Hazar Ergüçlü, cesur paylaşımlarını dolu dizgin bir şekilde sürdürmeye devam ediyor.



