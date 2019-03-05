Hazar Ergüçlü'nün inanılmaz değişimi! Tanımak neredeyse imkansız

Hazar Ergüçlü'nün sosyal medyada hızla yayılan gençlik fotoğrafı, hayranları arasında şaşkınlık yarattı.

Ünlülerin inanılmaz değişimi

Hazar Ergüçlü Son dönmelerde ünlü yönetmen Onur Ünlü ile yaşadığı ilişki ile adından söz ettiren Hazar Ergüçlü'nün yıllar önceki hali ortaya çıktı. Şimdiki görüntüsünden oldukça farklı olan Ergüçlü, görenleri şaşırttı.

Oyuncu Erkan Can ile yakaladığı başarılı uyumla milyonlar tarafından sevilen Aydan Burhan, Mahallenin Muhtarları dizisinin sonrasında büyük reytingli bir yapımda boy gösterme şansı yakalayamadı.

Yeni bir diziyle ekran karşısına geçen, Aydan Burhan’ın yeni görüntüsü onun yıllar içerisindeki değişimini de gözler önüne serdi.

Deniz Seki

İdo Tatlıses

Özge Ulusoy

Oyuncu Mehmet Günsür, ergenlik yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

Son olarak 'Fi' dizisiyle ekranlarda boy gösteren yakışıklı oyuncu Mehmet Günsür ergenlik yıllarına ait bir fotoğrafını 'bir zamanlar...' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Ekranların en yakışıklı oyuncuları arasında yer alan ünlü oyuncunun fotoğrafına ilgi büyük oldu.

Fenomene dönüşen Hey! Douglas ile Göksel önceki gün, söz ve müziğini birlikte yaptıkları ‘Duruyor Dünya’ şarkısıyla dijital mecralarda sevenleriyle buluştu.

Türkçe eserleri kendine has tarzıyla harmanlayarak kitlesini yaratan Hey! Douglas ve Göksel, teklilerini ilk kez Babylon Sahnesi’nde seslendirdi. İkilinin yaptığı düet, izleyenler tarafından beğenildi.

Öte yandan ikilinin basına yansıyan fotoğrafı çok konuşuldu. Çünkü Göksel'in kilo aldığı ve aldığı kiloların yüzüne yansıdığı, yanaklarının şiştiği görüldü.

46 yaşındaki Göksel'in bu hali sosyal medyada 'Yüzünde yavaş yavaş yaşının izleri oluşmaya başlamış' şeklinde yorumlandı.

Bir döneme damga vuran dizi Avrupa Yakası'nda çılgın karakteri canlandıran Hale Caneroğlu şimdi çocuğunu büyütüyor. Bir süredir ekranlardan uzak olan Caneroğlu'nun değişimi şaşırttı..

Oynadığı dizide çılgın dergi editörü rolüyle tanınan Caneroğlu şimdilerde sıradan bir hayat yaşıyor. İşte yeni hali..

Yıllarını Türk sinemasına vermiş ve çok sayıda filmde rol almış olan Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimler arasında.

62 yaşındaki usta oyuncu, çoğunlukla geçmişe ait kareler paylaşırken son yayınladığı kareyle herkesi şaşırttı.

Bubikoğlu'nun, sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafa yorum ve beğeni yağdı.

İşte o kareler

Nuray Uslu bir dönemin en sevilen dizilerinden '7 Numara'da Rüya karakterine hayat vermişti.

Naif ve duygusal karakter Rüya'yı canlandıran oyuncu izleyicilerin gönlünde taht kurmayı da başarmıştı.

1994 yılından itibaren oyunculuk ve senaryo yazımı alanlarında profesyonelleşen Nuray Uslu, 2000-2003 yılları arasında Yedi Numara'nın da senaryosunu yazmıştı

Şimdilerde yayında olan Aslan Ailem dizisinin de senaryosunu üstlenen Nuray Uslu aslında ekran önünden uzak bir hayat yaşıyor

.İşte Nuray Uslu'nun son hali

Barbaros Hayrettin, "Ben Sizin Babanızım" dedi ve bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu.

Gerçek adıyla Barbaros Özşenol uzun yıllar Almanya'da şarkı söyledi. Türkiye'ye döndükten sonra ise "Ben Sizin Babanızım" adlı şarkıyla çıkış yaptı.

Şarkının klibindeki kıyafetleri ve gözlükleri de oldukça dikkat çekiciydi.

Bu tek şarkılık şöhretinden sonra uzun süre ekranlarda görünmedi.

"Ben Sizin Babanızım" şarkısıyla tanınan Barbaros Hayrettin'in son hali

Küçük Onur Çocuk şarkıcılar furyası sırasında “süper çocuk” olarak tanıtılan Onur Sarıkaya, büyüyüp imajını değiştirse de ‘Küçük Onur' ismiyle anılmaktan kurtulamamıştı. Ancak sonradan ortadan kaybolan'un son hali görenleri şaşkına uğratıyor.

1982 doğumlu Onur, şimdi 36 yaşında.

İlber Ortaylı

Fahriye Evcen

Rojda Demirer

Fatih Ürek

Ebru Şallı

Kerimcan Durmaz

Emina

Petek Dinçöz

Almeda Abazzi

Deniz Akkaya

Hababam Sınıfı Tatilde filminde gülen yüzü ile hafızalara kazınan Sevda Aktolga, kendi dönemindeki birçok oyuncu gibi zamanın acımasızlığına yeni düşen isimlerden oldu.

Şener Şen'in 'Vecihi' karakterini canlandırdığı 'Gülen Gözler' ve Yılmaz Güney'in 'Yol' filmlerinde de rol alan Aktolga'nın zamana yenilmiş halini gören tanımakta zorlanıyor.