MAGAZİN

Hazar Ergüçlü'nün yeni projesi belli oldu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.02.2019 20:15 | Son Güncelleme

Kendisinden 19 yaş küçük oyuncu Hazar Ergüçlü ile aşk yaşayan Onur Ünlü, sahibi olduğu Eflatun TV YouTube kanalı için dizi çekmeye başladı. Dizide ise Ergüçlü'nün oynayacağı öğrenildi.

Hazar Ergüçlü'nün yeni projesi belli oldu!

TN Yapım adına hazırlanan 'İçten Sesler Korosu' adlı 8'er dakikalık dizinin ilk bölümünü Onur Ünlü yönetti ve Melis Sezen ile Ahmet Rıfat Şungar kamera karşısına geçti.

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HAZAR ERGÜÇLÜ DE ROL ALACAK

Dizinin diğer bölümlerini ise Ozan Bilen, Orkun Göntem ve Burçin Gülseçkin gibi isimler yönetti. Çiçek Dilligil, Taner Ölmez, Özgür Emre Yıldırım, Dila Danışman, Fırat Topkorur ve Ferit Kaya gibi birbirinden ünlü oyuncuların kamera karşısına geçtiği 'İçten Sesler Korosu' dizisinde Onur Ünlü'nün sevgilisi Hazar Ergüçlü'nün de rol alacağı öğrenildi.

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