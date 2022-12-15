Hazar Ergüçlü Onur Ünlü'den neden ayrıldı? "Beş yıllık bir yıpranma yaşandı"

Oyuncu Hazar Ergüçlü ile yönetmen Onur Ünlü aralarındaki yaş farkıyla sık sık gündeme geliyordu. Evlenecekleri iddialarıyla gündeme gelen çiftten ayrılık haberi geldi.

5 yıldır birlikte olduğu Onur Ünlü ile ilişkisi sona eren Hazar Ergüçlü ayrılık sebebine dair ilk kez açıklama yaptı.

Güzel oyuncu açıklamasında "Evet, ayrıldık. Tam rasyonel bir sebebi yok aslında ama beş yıllık bir yıpranma yaşandı. Onur hala her şeyim, ailemden biri gibi, arkadaşlığımız devam ediyor..." dedi.

SEVGİLİSİ AÇIK GİYİNMESİ İÇİN TEŞVİK EDİYORDU

Hazar Ergüçlü, transparan kıyafet giymesine sevgilisinin karşı çıkıp çıkmadığına yönelik bir soruyu "Beni aksine Onur yüreklendiriyor böyle transparan kıyafetleri giymem için. Ben bazen çekiniyorum 'fazla mı açık acaba diyorum' o da 'Hayır, bence giymelisin' diye beni yüreklendirdiği oluyor" sözleriyle geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti.



