Hazar Ergüçlü'ye sevişme sahneleri soruldu

Rol aldığı 'Hakan: Muhafız' adlı dizinin yayınlanan 3. sezonunu henüz izleyemediğini söyleyen oyuncu, muhabirlerin "Daha önce birden fazla projede birlikte çalıştığınız Taner Ölmez bu sezonda diziye katıldı. Set ortamı nasıldı?" sorusuna "O Medcezir'deki ekibimizden birkaçıyla da olsa bir araya gelmemiz çok zevkli. Çok gülüyorduk, çok mutluyduk" şeklinde yanıt verdi.