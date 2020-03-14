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  4. Hazar Ergüçlü'ye sevişme sahneleri soruldu

Hazar Ergüçlü'ye sevişme sahneleri soruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2020 13:56 | Son Güncelleme

Oyuncu Hazar Ergüçlü önceki akşam marka yüzü olduğu bir spor giyim markasının Asmalımescit'te düzenlenen gecesine katıldı. Objektiflere poz veren Ergüçlü, fit vücuduyla dikkat çekti.

Rol aldığı 'Hakan: Muhafız' adlı dizinin yayınlanan 3. sezonunu henüz izleyemediğini söyleyen oyuncu, muhabirlerin "Daha önce birden fazla projede birlikte çalıştığınız Taner Ölmez bu sezonda diziye katıldı. Set ortamı nasıldı?" sorusuna "O Medcezir'deki ekibimizden birkaçıyla da olsa bir araya gelmemiz çok zevkli. Çok gülüyorduk, çok mutluyduk" şeklinde yanıt verdi.

Hazar Ergüçlü'ye sevişme sahneleri soruldu

'ONUR NE DİYECEK?'

'ONUR NE DİYECEK?'
"Taner Bey'le olan kamyonet sahneniz çok konuşuldu. (Sevişme sahneleri) Bu sahnelerin çekimi zor geçti mi? Sevgiliniz Onur Ünlü bu sahneleri izledi mi?" şeklindeki sorulara
Hazar Ergüçlü, "Hayır. Zor geçmedi. İşimiz bu. Yok canım, Onur ne diyecek?" şeklinde yanıt verdi.

'NİNEME VE DEDEME GİTMİYORUZ'

'NİNEME VE DEDEME GİTMİYORUZ'
Ailesi Kıbrıs'ta yaşayan oyuncu, "Corona virüsü Kıbrıs'ta da görüldü. Aileniz orada yaşıyor. Kendileriyle görüştünüz mü?" sorusuna ise "Ailemle konuştuk, iyiler.
Evden çıkmamaya çalışıyorlar. Sık sık jel kullanıyorlar.
Önlem alıyorlar. Nİneme ve dedeme gitmiyoruz.
Fazla yaklaşmıyoruz. Yapabileceğimiz çok şey yok" sözleriyle yanıt verdi.
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Hazar Ergüçlü, taner ölmez, Hakan: Muhafız, sevişme sahnesi,

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Hoşuna gitmiştir. Zevk almıştır bu sahnelerden. Abi bunlar da nasıl bir anlayış nasıl bir sevgi anlayışı var. Resmen iğrençlik..
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