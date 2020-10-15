Hazar Ergüçlü’yü aldattığı iddia edilen Onur Ünlü kimdir? Onur Ünlü kaç yaşında ve aslen nereli? Onur Ünlü’nün filmleri hangileridir?

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi İletişim Sanatları Bölümü’nden mezun oldu. Daha sonrasında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi İleşim Bilimleri Anabilim dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Ünlü yönetmen Onur Ünlü 24 Haziran 1973 tarihinde İzmit’te doğdu. Onur Ünlü yaş olarak şu an 47 yaşındadır. Yönetmenlik dışında senarist, yapımcı, şair ve müzisyen olan başarılı isim “Ah Muhsin Ünlü” takma adıyla yazdığı şiirlerle tanındı. Sonraki yıllarda şiirlerini “Gidiyorum Bu” kitabında topladı.

Ünlü yönetmen Onur Ünlü’nün sevgilisi Hazar Ergüçlü’yü aldattığı iddiası magaizn gündemine bomba gibi düştü. Taraflarl konuyla alakalı sessizliklerini korurken Onur Ünlü’ya dair araştırmaların sayısı çoğaldı. Peki Onur Ünlü kimdir? Onur Ünlü nerede doğdu? Onur Ünlü kaç yaşında? İşte Onur Ünlü’nün özel hayatı ve kariyerine dair merak edilenler...

Leyla Mecnun dizisinin yönetmen koltuğundaki Onur Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü’yle yaşadığı ilişkiden sonra magazin basını tarafından yakın markaja alındı. Son dönemin en çok konuşulan yönetmenleri arasında yer alan Onur Ünlü bu sefer de özel hayatındaki çalkantılı dönemle adından söz ettirdi.

16 Şubat 2015 tarihinde Ay Yapım imzası taşıyan senaryosunu yazarak yönetmen koltuğunda oturduğu Beş Kardeş dizisiyle Kanal D ekranından seyircisine merhaba dedi. Özellikle 2. sezonunda siyasi göndermeler nedeniyle kanalla ilgili sorun yaşayan dizi yayından kaldırıldı. Beş Kardeş dizisinden sonra hayalini kurduğu ve sektöre girme nedeni olarak gösterdiği “Kırık Kalpler Bankası” filmini çekti. 2015 yılında yönetmenliğini Türkan Şoray’ın yaptığı “Uzaklarda Arama” filminin senaryosunu yazdı.

2011-2013 yılları arasında TRT 1 ekranlarına gelen Leyla ile Mecnun dizisinin genel yönetmenliğini yaptı. Leyla ile Mecnun dizisiyle beraber aynı yıllar içerisinde Şubat dizisinin genel yönetmenliği görevini aldı. Şubat dizisinde bir de oyunculuğa göz kırpan başarılı isim Onur Ünlü karakterine hayat verdi.

Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra yönetmen koltuğundaki yerini alan Onur Ünlü 2006 yılında ilk sinema filmi olan Polis’i çekti. Yönetmenliğin yanında filmin yapımcılığını ve senaristliğini de üstlendi.

Dijital dünyaya adım atan Onur Ünlü Eflatun TV ile birlikte yaptığı kısa, komik ve absürd videolardan oluşan bir seri yayınladı. Ardından “Görünen Adam” isimli Youtube dizisini çekti.

Onur Ünlü dizi ve filmleri arasında Deli Yürek, İstanbul Şahidimdir, Kalbin Zamanı, Büyük Buluşma, Körfez Ateşi, Beşinci Boyut, Sırça Köşk, Çocuk, Kör Aşık, Nerede Kalmıştık, Gazi, Güneşin Oğlu, Kısa’ca Ramazan:Kamil İnsan, Acemi Müezzin, Acı Aşk, Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi, Tek Ölüm Yetmez, Sen Aydınlatırsın Geceyi, İtirazım Var, Put Şeylere, Cingöz Recai, Dudullu Postası, Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok, Gerçek Kesit: Manyak, Sevgili Komşum ile Topal Şükran ve Maceraları yer aldı.

Onur Ünlü kitapları içerisinde ise Gidiyorum Bu, Bir Sürü Endişe, Kız Çocuğu ve Hesabım Var yerini aldı.

Duygusal yönünü müzikle buluşturmak isteyen Onur Ünlü, Leyla ile Mecnun ekibiyle kurulan Leyla The Band grubunda davulculuk yaptı. Grup uzun bir süre boyunca konserler de verdi.