Hazar Forumu Washington'da başladı

WASHINGTON (AA) - ABD'nin yanı sıra Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Gürcistan'dan temsilcilerin katıldığı Trans Hazar Forumu ABD'nin başkenti Washington'da başladı. "Trans Hazar Doğu Batı Ticaret ve Transit Koridoru" ile ilgili konuların detaylı şekilde masaya yatırılacağı iki günlük forumun ABD Kongresindeki açılış etkinliğinde Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran katılımcılara hitap etti. Forumu düzenleyen Hazar Politika Merkezi ve ABD Ticaret Odasına teşekkür eden Kıran, Trans Hazar Forumunun, Hazar bölgesindeki ülkelerin her yıl bir araya gelerek bilgi, fikir ve en iyi uygulama alışverişinde bulunduğu çok değerli bir mekanizma olduğunu kanıtladığını kaydetti. - ABD ile yeni ticaret hacmi hedefimiz 75 milyar dolar Türkiye ile ABD'nin stratejik ortaklar olduğuna dikkati çeken Kıran, iki ülkenin birçok coğrafyada aynı değerleri, benzer menfaatleri ve sınamaları paylaştığını kaydetti. Türkiye ile ABD'nin Balkanlar'dan, Irak'a ve Afganistan'a kadar birçok bölgede iş birliği yaptığını hatırlatan Kıran, "Bölgemizdeki, özellikle Suriye'deki gelişmeler, Türkiye ile ABD arasında daha güçlü bir iş birliğine ve eş güdüme duyulan ihtiyacı ön plana çıkarmaktadır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın düzenli bir diyalog ve yapıcı bir çalışma içinde olduğunu kaydeden Kıran, iki liderin de özellikle ticaret ve savunma alanlarında daha güçlü ikili iş birliğine ihtiyaç duyduğu konusunda hemfikir olduğunu vurguladı. Kıran, şöyle devam etti: "Ticaret hacmimiz 2018 yılında 20 milyar dolara ulaşmıştır. Ancak, devlet başkanlarımızın üzerinde anlaştığı gibi yeni hedefimiz 75 milyar dolardır. Günümüzde, yaklaşık 2000 ABD şirketi Türkiye’nin perakende, e-ticaret, finans, enerji ve teknoloji sektörlerinde faaliyet göstermektedir. ABD’nin ülkemizdeki doğrudan yatırımı 12 milyar dolara ulaşmıştır. Liderlerimiz arasındaki iyi ilişkinin daha fazla faaliyete ve daha yüksek rakamlara dönüşeceğine inanıyoruz." - Türkiye bölgelerarası bağlantıyı artırmaktan yana Türkiye'nin başta kendi bölgesinde olmak üzere birçok bölgede paydaş ülkelerle iş birliği aracılığıyla bölgelerarası bağlantıyı artırmaktan yana olduğunu belirten Kıran, başta Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum doğal gaz boru hattı, Bakü-Tiflis-Kars demir yolu ve Trans Anadolu doğal gaz boru hattı olmak üzere son 20 yılda birçok bağlantı projesini tamamladığını ifade etti.

Kıran, Türkiye'nin koridor yaklaşımıyla, Kafkas bölgesi, Hazar Denizi, Orta Asya ve Çin’e kadar uzanan çok modlu ulaşım güzergahlarını iyileştirme odağıyla 20 yıldan fazla süredir Orta Koridor olarak da bilinen “Trans-Hazar Doğu-Batı Orta Koridoru” üzerinde çalıştığının altını çizdi. Türkiye'nin, Gürcistan, Azerbaycan, Türkmenistan ve Afganistan ile “Transit ve Ulaşım İşbirliği Anlaşması” imzaladığını hatırlatan Kıran, "Orta Koridorun tüm unsurları tamamlandığı anda ve yüksek hızlı tren hatları hizmete girdiğinde, Asya’nın doğusundan Avrupa’ya yük taşımacılığının 12-15 gün içerisinde yapılabileceği tahmin edilmektedir. Bu, şüphesiz, zaman ve ekonomi açısından bir hayli ilerleme sağlayacaktır." dedi. Bakan Yardımcısı Kıran aynı zamanda, Türkiye'nin Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan arasında bir yol haritası teşkil eden “Kervansaray Girişimini" önerdiğine dikkati çekti. 2017 yılının ekim ayında açılışı yapılan Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan arasındaki Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demir yoluna değinen Kıran, bu demir yolu hattının başlangıçta yılda 1 milyon yolcu ve 6.5 milyon ton kargo kapasitesine sahip olduğunu ve bunun 2034 yılına kadar yılda 3 milyon yolcu ve 17 milyon ton kargoya çıkması planlanlandığını kaydetti.