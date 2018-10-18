HABER

Hazar Gölü'ndeki 'Batık Şehir', suyun çekilmesiyle ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 15:19 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü'nde bulunan ve 'Batık Şehir' olarak bilinen tarihi yerleşim alanında suyun çekilmesiyle 1,5 kilometre uzunluğundaki surlar ve su altı kalesi, kısmen ortaya çıktı.

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü'nde bulunan ve 'Batık Şehir' olarak bilinen tarihi yerleşim alanında suyun çekilmesiyle 1,5 kilometre uzunluğundaki surlar ve su altı kalesi, kısmen ortaya çıktı. Hazar Gölü'nde 1830'lu yıllardan itibaren yükselme meydana gelmesi sonucu sular altında kalan, gölün güneybatısındaki 'Kilise Adası' denilen noktadan tepeleri görülebilen 'Batık Şehir', suyun çekilmesiyle havadan kısmen görüntülendi. 11'inci yüzyıla ait kalıntıların yoğunlukta olduğu; ancak arkeolojik buluntulardan 4 bin yıl öncesine ait izleri de barındırdığı sanılan batığın, UNESCO tarafından tescillenmesiyle bölgenin cazibe merkezi haline getirilmesi hedefleniyor. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, tarihi yerleşim alanındaki surların uzunluğunun 1,5 kilometre olduğunu söyledi. Batığın, kent için önemli olduğunu vurgulayan Vali Oktay, "Müthiş bir keşif yaptık. Hazar Gölü'nde 'Batık Şehir'in olduğu yerde surlara ve su altı kalesine ulaştık. Fırat Üniversitemizle birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Hızlı bir şekilde arkeolojik çalışmaları başlatıyoruz. Surların uzunluğu 1,5 kilometre. 'Batık Şehir'in gün yüzüne çıkması ile birlikte yerli ve yabancı turist sayımız da daha büyük bir artış meydana gelecek" dedi. Öte yandan drone ile Hazar Gölü üzerinden çekilen görüntüleri izleyenler, tarihi yerleşim alanına hayran kalıyor. Görüntülerde 1,5 kilometre uzunluğundaki surlar ve su altı kalesi, kısmen görülüyor.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Önce dinlediler, sonra evlendilerÖnce dinlediler, sonra evlendiler
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger’den, NEVÜ Rektörü Bağlı’ya ziyaretAB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger’den, NEVÜ Rektörü Bağlı’ya ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'dan cesur paylaşım!

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'dan cesur paylaşım!

İş adamı Mustafa Erkin Karaman'a lüks aracında silahlı saldırı

İş adamı Mustafa Erkin Karaman'a lüks aracında silahlı saldırı

Milyonlarca kişi için müjdeli haber bu sabah geldi! Hepsi kısa süreliğine bedava...

Milyonlarca kişi için müjdeli haber bu sabah geldi! Hepsi kısa süreliğine bedava...

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gazetecilere fuhuş operasyonu!

Gazetecilere fuhuş operasyonu!

Son dakika! İstanbul Valiliği'nden 29 Ekim kutlamalarına ilişkin açıklama

Son dakika! İstanbul Valiliği'nden 29 Ekim kutlamalarına ilişkin açıklama

Başsavcılık'tan Cemal Kaşıkçı soruşturması hakkında açıklama

Başsavcılık'tan Cemal Kaşıkçı soruşturması hakkında açıklama

İstanbul'da Lamborghini yolda kaldı! Gören telefona sarıldı

İstanbul'da Lamborghini yolda kaldı! Gören telefona sarıldı

Erdoğan'ın da forma giyeceği 'Şöhretler Karması' maçının hakemi belli oldu!

Erdoğan'ın da forma giyeceği 'Şöhretler Karması' maçının hakemi belli oldu!

Mevlüt Uysal İstanbul Belediye Başkan adayı olacak mı? Canlı yayında açıkladı

Mevlüt Uysal İstanbul Belediye Başkan adayı olacak mı? Canlı yayında açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.