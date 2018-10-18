Hazar Gölü'ndeki 'Batık Şehir', suyun çekilmesiyle ortaya çıktı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü'nde bulunan ve 'Batık Şehir' olarak bilinen tarihi yerleşim alanında suyun çekilmesiyle 1,5 kilometre uzunluğundaki surlar ve su altı kalesi, kısmen ortaya çıktı. Hazar Gölü'nde 1830'lu yıllardan itibaren yükselme meydana gelmesi sonucu sular altında kalan, gölün güneybatısındaki 'Kilise Adası' denilen noktadan tepeleri görülebilen 'Batık Şehir', suyun çekilmesiyle havadan kısmen görüntülendi. 11'inci yüzyıla ait kalıntıların yoğunlukta olduğu; ancak arkeolojik buluntulardan 4 bin yıl öncesine ait izleri de barındırdığı sanılan batığın, UNESCO tarafından tescillenmesiyle bölgenin cazibe merkezi haline getirilmesi hedefleniyor. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, tarihi yerleşim alanındaki surların uzunluğunun 1,5 kilometre olduğunu söyledi. Batığın, kent için önemli olduğunu vurgulayan Vali Oktay, "Müthiş bir keşif yaptık. Hazar Gölü'nde 'Batık Şehir'in olduğu yerde surlara ve su altı kalesine ulaştık. Fırat Üniversitemizle birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Hızlı bir şekilde arkeolojik çalışmaları başlatıyoruz. Surların uzunluğu 1,5 kilometre. 'Batık Şehir'in gün yüzüne çıkması ile birlikte yerli ve yabancı turist sayımız da daha büyük bir artış meydana gelecek" dedi. Öte yandan drone ile Hazar Gölü üzerinden çekilen görüntüleri izleyenler, tarihi yerleşim alanına hayran kalıyor. Görüntülerde 1,5 kilometre uzunluğundaki surlar ve su altı kalesi, kısmen görülüyor.
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