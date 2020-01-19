Hazarbaba Kayak Merkezi'nde, JAK timi görev başında

Erkan BAY/SİVRİCE (Elazığ),(DHA)- ELAZIĞ’daki Hazarbaba Kayak Merkezi'nde yeni sezonun açılmasıyla Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri göreve başladı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin kış turizminin önemli merkezlerinden olan Elazığ'daki Hazarbaba Kayak Merkezi'nde yeni sezon açıldı. Kayak merkezinde güvenlik önlemleri, kaybolma, yaralanma ve mahsur kalma gibi olayları müdahale etmek için JAK timleri ise görevlerine başladı. Kar üstü araçlarla devriye görevine başlayan JAK timleri, Hazarbaba Kayak Merkezi'nde sezon bitene kadar görev yapacak.

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