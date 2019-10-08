Hazer Amani: Sıla ile ilişkimiz müthiş güzel

Harbiye'de üst üste konserler veren Sıla'yı dinlemeyi gelenler arasında önceki gün sevgilisi Hazer Amani de vardı.

Konsere dakikalar kala protokoldeki yerini alan ünlü şef, ilişkileriyle ilgili ilk kez konuştu.

Birkaç ay öncesine kadar Sıla’nın konserlerinde görünmeyen, birlikte görüntü vermemek için epey çaba harcayan Amani, bu kez rahattı.



Habercilerin soruları karşısında “İlişkimiz müthiş güzel gidiyor” açıklaması yapan Amani, favori Sıla şarkısıyla ilgili soruya ise şu yanıtı verdi: “Favorim çok, emin değilim.” (gecce)

