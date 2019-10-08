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Hazer Amani: Sıla ile ilişkimiz müthiş güzel

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 10:26 | Son Güncelleme

Hazer Amani, önceki akşam Sıla’yı izlemek üzere Harbiye Açıkhava’daydı. Konsere dakikalar kala protokoldeki yerini alan ünlü şef, ilişkilerinin çok iyi gittiğini söyledi.

Hazer Amani: Sıla ile ilişkimiz müthiş güzel

Harbiye'de üst üste konserler veren Sıla'yı dinlemeyi gelenler arasında önceki gün sevgilisi Hazer Amani de vardı.

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Konsere dakikalar kala protokoldeki yerini alan ünlü şef, ilişkileriyle ilgili ilk kez konuştu.

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Birkaç ay öncesine kadar Sıla’nın konserlerinde görünmeyen, birlikte görüntü vermemek için epey çaba harcayan Amani, bu kez rahattı.
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Habercilerin soruları karşısında “İlişkimiz müthiş güzel gidiyor” açıklaması yapan Amani, favori Sıla şarkısıyla ilgili soruya ise şu yanıtı verdi: “Favorim çok, emin değilim.” (gecce)

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Anahtar Kelimeler:
sıla hazer amani

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