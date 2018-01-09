Hazım Körmükçü ile Hilal Özdemir canlı yayında yüzleşti

Son Güncelleme 2 saat önce MAGAZİN HABERLERİ | 09.01.2018 15:38 |2 saat önce

Hazım Körmükçü, eski eşiyle yaşadığı sorunları canlı yayında anlattı. Programa telefonla bağlanan Hilal Özdemir ise eski eşini suçladı!

14 yıllık eşi Hilal Özdemir'den 2 yıl önce boşanan Hazım Körmükçü nişanlısı Zeynep Tandoğan ile 'Duymayan Kalmasın'a konuk oldu. Hazım Körmükçü, eski eşiyle yaşadığı sorunları canlı yayında anlattı. Programa telefonla bağlanan Hilal Özdemir ise eski eşini suçladı! "YILLAR ÖNCESİNDEN DEMEÇLERİ VAR"

Hazım Körmükçü, "14 sene evli kaldık. 2 sene önce resmen boşandık. Çocuklar 11 ve 13 yaşlarında... Zeynep 9 ay önce hayatıma girdi. Bizim Zeynep ile bir araya gelmemizden sonra bir sorun mu oldu ki, Zeynep'ten sonra bu laflar çıktı. Yıllar öncesinden demeçleri var benim ne kadar mükemmel bir baba olduğumu söylemiş her seferinde" şeklinde konuştu. "BARIŞMAYI DENEDİK OLMADI"

"Ben Bilmem Eşim Bilir" programında kendisini eski eşinin yorgana benzettiğini anlatan Körmükçü; "Öyle şefkatli öyle sarıp sarmalar demişti benim için. Biz boşanmıştık ama aynı evde kalıyorduk. Ben kızımın odasında uyuyordum düşünün. Boşandık 4-5 kez denedik barışmayı olmadı. Biz denedik olmuyor, bundan sonra önümüze bakalım. Ben maddi manevi destek olacağım sana herkes önüne baksın dedim" diye sözlerini sürdürdü.

"14 YIL BOYUNCA BABAYDIM ŞİMDİ Mİ DEĞİLİM?"

Nişanlısı Zeynep Tandoğan ile Zeynep'in sunduğu programa konuk olduklarında tanıştıklarını dile getiren Körmükçü, programda şöyle konuştu: "9 ay öncesinden başlayan kendi sosyal medya hesabında küfür, hakaret, şantaj içeren paylaşımları var. Bunları delilleriyle mahkemeye sundum. 14 yıl boyunca bu çocukların babasıydım da şimdi mi değilim? TV işi yapıyoruz. İşimiz reytinglere bağlı. Ortak tapulu bir evimiz vardı, onu sattım işsiz olduğum dönemde. Paranın yarısını ona verdim. O daha fazlasını istedi. Ben de 'Ozaman fazla parayı çocukların 6-7 aylık nafakasına sayarsın' diyerek verdim." "BENDE VARDI DA BEN Mİ VERMEDİM?"

Eski eşine İstediği paranın üstünde bir para verdiğini anlatan Körmükçü, "Ben 14 sene boyunca çocuklarımın her şeyine sahiptim. Şimdi mi değilim? Bende vardı da mı ben vermedim? 14 sene boyunca yaşadığımız o kadar çok şey var ki... Kol kırılır yen içinde kalır. Benim mesleki kariyerimi aşağılara çekti. Siz beni bu zamana kadar sosyal medyada, orda burda basına yansıyan biri olarak gördünüz mü?" dedi.