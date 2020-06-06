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Hazım Körmükçü: Nafaka parası için enstrümanımı sattım

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2020 15:04 | Son Güncelleme

14 yıllık eski eşi Hilal Özdemir’in, iki çocuğunun nafakasını ödememekle suçladığı Hazım Körmükçü, sessizliğini bozdu. Körmükçü, "Çocuklarımın nafakasını ödeyebilmek için enstrümanımı sattım, daha ne yapayım? Bir arkadaşımdan şoförlük yapmak için iş istedim" dedi.

Türk Halk Müziği sanatçısı Hilal Özdemir, geçtiğimiz günlerde Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına katılmıştı.

Ekonomik olarak zor günler geçirdiğini söyleyen Özdemir, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatmıştı.

Hazım Körmükçü, tv100’de ekrana gelen 'Magazin Hattı' programında, canlı yayında gözyaşı döken Hilal Özdemir’e tepki gösterdi.

Hazım Körmükçü'ten iddialara yanıt

Körmükçü, "Türkiye’nin ve dünyanın gündemi belli, maddi ve manevi olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte biz de evdeydik. Sanat dünyası çok etkilendi. Aylardan beri oturuyoruz, hiçbir iş yapmadan. Sonrasında neler olacağıyla ilgili net bir bilgi de yok. İşler açılacaktır ama bunun kısa bir süreç olacağını zannetmiyorum" dedi.
"14 senelik ilişkimde de, 3 yıl süren ilişkimde de alın teriyle kazandığım paramı eşlerimin eline teslim ettim" diyen Körmükçü, "İki yıldır çocuklarıma ayda 3 bin TL nafaka ödüyorum. Son dönemde çocuklarıma iş yapamadığımı, şu an para kazanamadığımı ama her zaman yanlarında olduğumu belirttim. Ancak çocuklarım şu anda annelerinin de etkisiyle benimle görüşmek istemiyor" açıklamasında bulundu.

Hazım Körmükçü sözlerine şöyle devam etti:

Hazım Körmükçü sözlerine şöyle devam etti:
"Banka mı soydum, uyuşturucu kaçakçılığı mı yaptım? Yukarıda Allah var. Demiş ki televizyonda 'Nafakayı alırken bile burnumuzdan getirdi. Avukatlarla zor aldık.' El insaf ya. İki kere geciktirdim. Çocuklarımın nafakasını ödeyebilmek için enstrümanımı sattım, daha ne yapayım? Kimse bilmez bunu. VIP servisi yapan bir arkadaşımdan şoförlük yapmak için iş istedim."

Hilal Özdemir, üç yıldır çocuklarını arayıp sormayan eski eşi Hazım Körmükçü ile ilgili şu açıklamaları yapmıştı:

Hilal Özdemir, üç yıldır çocuklarını arayıp sormayan eski eşi Hazım Körmükçü ile ilgili şu açıklamaları yapmıştı:
"Kiramı ödeyemiyorum. Bayrama erzak alarak girdim. Çocuklarımın babası ortada yok hiçbir şekilde. Bu çocuklar ağaç kabuğundan mı çıktılar? Neden aramıyor sormuyor. 5 aydır nafaka ödemiyor, ortada yok."
Özdemir, "Sekiz yıl gibi çok uzun bir süre farkındalığı ve idraki yok eden bir zihin karantinasına girmişler adeta. Ne babaanneleri, ne de halaları aradı çocuklarımı. Çocuklarım babalarını görmek istemiyor artık. Bu bile aslında çok acı" demişti.
Hilal Özdemir, 20 Nisan 2003 tarihinde oyuncu Hazım Körmükçü ile evlendi. Çift, 2014 yılında olaylı bir şekilde boşandı.
Çiftin, Ada adında bir oğlu ve Ayka adında kızı bulunuyor.
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