MAGAZİN

Hazım Körmükçü nişanlısı Zeynep Tandoğan’ı dövdü

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.06.2018 15:29 | Son Güncelleme

Oyuncu Hazım Körmükçü önümüzdeki günlerde nikah kıyacağı televizyon programcısı nişanlısı Zeynep Tandoğan’a şiddet uyguladı. Olayın ardından Körmükçü ifade için polis merkezine götürüldü. Zeynep Tandoğan ise sosyal medyadan açıklama yaptı

Hazım Körmükçü nişanlısı Zeynep Tandoğan’ı dövdü

Hazım Körmükçü ve televizyon spikeri Zeynep Tandoğan’ın ilişkisi şiddet nedeniyle sona erdi. Tandoğan nikâh masasına oturmak için gün saydığı Körmükçü’yü kendisini dövdüğü gerekçesiyle polise şikayet etti.

Körmükçü, 14 yıldır evli olduğu şarkıcı Hilal Özdemir’den ayrıldıktan sonra 2016 yılında Tandoğan’la ilişki yaşamaya başladı. Çift, 30 Mayıs’ta nikâh masasına oturacaktı ancak şahitleri Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe’nin kongresi nedeniyle törene katılamayacağı için nikâhı ileri bir tarihe erteledi. Yeni tarih için gün sayan ikili dün şiddet haberleriyle gündeme geldi.

Tandoğan’la tartışan oyuncu nişanlısını şiddet uyguladı. Kanlar içinde kalan spiker, polisi ararak şikayetçi oldu. Olay yerine gelen polis memurları sorgu için Körmükçü’yü karakola götürdü. Tandoğan da önce hastaneye giderek darp raporu aldı ardından karakolda şikayetini yeniden dile getirdi.

GERİ DÖNÜŞ YOK

Hürriyet'in haberine göre; konuyla ilgili konuşan Zeynep Tandoğan, “Hazım TRT ile bir iş için anlaştı ve İzmir’e yerleşmeye karar verdi. Ve bunları yaparken bana bir şey sormadı. Tartışma bu nedenle çıktı ve beni bu hale getirdi. Biz tanıştığımız zaman Hazım maddi manevi bitik durumdaydı. Ona manevi ve maddi anlamda destek sağladım. Benim sayemde ayağa kalktı” dedi.

eaeae

Artık ilişkilerinde geri dönüş olmadığını da belirten Tandoğan, “Benim için telafi edilemeyecek bir yara. Delikanlıysa, adamsa evden çıkıp gitseydi, bunu yapmaya hakkı yoktu. Nikah yapıp eylül ayında da düğün yapacaktık. Bu olaydan sonra geri dönüş yok artık. Ne nikah, ne düğün bitmiştir” diye konuştu.

5b1d17a25d1c2d0e8cb62b9f

DAHA ÖNCE DE VURDU

Hazım Körmükçü’nün daha önce de birkaç kez kendisini tartakladığını söyleyen Tandoğan, “Sonra kapılarda yattı yalvardı, ‘yapmayacağım’ dedi. Ben de affettim” dedi.

Capture

Eski eşi Hilal Özdemir’le tartışmalarının içine de beni çektiler. Evliliklerinin bitmesinde suçlu gösterildim. Hilal Özdemir’e hakkımda sosyal medya yaptığı açıklamalar nedeniyle dava açtım ve uzaklaştırma kararı aldırdım. Bir senedir ikisi de bana kabir azabı çektirdiler” dedi.

PARTNERİşte Kıraç'ın çiftlik hayatı İşte Kıraç'ın çiftlik hayatı
Mavi saçlı kız: Hailey BaldwinMavi saçlı kız: Hailey Baldwin
Ufak Tefek Cinayetler'in Arzu'su Tülin Şahin'i bir de makyajsız görünUfak Tefek Cinayetler'in Arzu'su Tülin Şahin'i bir de makyajsız görün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hazım körmükçü Zeynep Tandoğan

En Çok Okunan Haberler

AK Partililer 24 Haziran seçimleriyle ilgili Financial Times'a konuştu: Herkes endişeli, en zor seçimimiz olacak

AK Partililer 24 Haziran seçimleriyle ilgili Financial Times'a konuştu: Herkes endişeli, en zor seçimimiz olacak

Son seçim anketinde son durum! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

Son seçim anketinde son durum! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

Abdüllatif Şener: Erdoğan, Pensilvanya’ya Ahmet Ergün ile gitti

Abdüllatif Şener: Erdoğan, Pensilvanya’ya Ahmet Ergün ile gitti

Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda şok! 4 erkekle yakalandı, savunması şaşkınlık yarattı

Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda şok! 4 erkekle yakalandı, savunması şaşkınlık yarattı

Muharrem İnce'nin FETÖ iddialarına peş peşe yalanlama geldi! NTV canlı yayında gergin anlar

Muharrem İnce'nin FETÖ iddialarına peş peşe yalanlama geldi! NTV canlı yayında gergin anlar

Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

İlginizi Çekebilir

Murat Başoğlu ve Hande Bermek hiçbir şey olmamış gibi birlikte!

Murat Başoğlu ve Hande Bermek hiçbir şey olmamış gibi birlikte!

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Nur Yerlitaş: Şerefsizim olmadım

Nur Yerlitaş: Şerefsizim olmadım

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Yemekteyiz programında yarışmacının yalanı ortaya çıkınca...

Yemekteyiz programında yarışmacının yalanı ortaya çıkınca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mavi saçlı kız: Hailey Baldwin

Mavi saçlı kız: Hailey Baldwin

Ufak Tefek Cinayetler'in Arzu'su Tülin Şahin'i bir de makyajsız görün

Ufak Tefek Cinayetler'in Arzu'su Tülin Şahin'i bir de makyajsız görün

Uğur Akkuş, sevgilisi Ebru Şallı'ya 1 milyonluk araç tahsis etti

Uğur Akkuş, sevgilisi Ebru Şallı'ya 1 milyonluk araç tahsis etti

Serenay Aktaş ile Kenan Acar ayrıldı

Serenay Aktaş ile Kenan Acar ayrıldı

Zerrin Özer hastaneden paylaştı

Zerrin Özer hastaneden paylaştı

Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'nın uyuşturucu davasında gerekçeli karar

Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'nın uyuşturucu davasında gerekçeli karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.