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Hazım Körmükçü ve Zeynep Tandoğan birbirini dövmüş! Olay görüntüler

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.06.2018 11:38 | Son Güncelleme

Hazım Körmükçü, evlilik planları yaptığı Zeynep Tandoğan’a şiddet uyguladı. Darp raporu alan ünlü spiker, polise giderek oyuncudan şikayetçi oldu. Zeynep Tandoğan'ın şikayeti üzerine Hazım Körmükçü de karşı dava açıp şikayetçi oldu

Hazım Körmükçü ve Zeynep Tandoğan birbirini dövmüş! Olay görüntüler

TV8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' programına bağlanan Hazım Körmükçü ve Zeynep Tandoğan karşılıklı suçlamalarda bulundu.

İşte ünlü çiftin açıklamaları:

Zeynep Tandoğan: Hazım'dan destek istedim, ev işleriyle ilgili. Her gün sabah çıktı akşam geldi, ben sürünerek bazı işleri yapmak zorunda kaldım. Ama en büyük gönül kırıklığım Hazım'ın projeyi kabul etmesi oldu. Ben zaten 'git' derdim. Her zaman işi olmasından yanaydım, elimden gelen ne kadar gücüm varsa manevi desteği, yönetmenler, yapımcılar her yere soktum. Menajeri ile kol kola çalıştım. Ben bunları sevdiğim için yaptım. Bana bir faydası yoktu bunların. Akabinde tek üzüntüm 'keşke bana da danışsaydın, beraber karar verseydik. biz burada seni bekliyoruz' deseydim. Bunu anlatırken geldiğimiz nokta bu.

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"BOĞAZIMI SIKINCA VURDUM"

O gün konuşmak istemediğimi de dile getirdim. Bunları tartışmak istemediğimi dile getirdim. Bana bir hakaret etti. Ben de ona "Ben de adam gibi davran. Seni yerden kaldıranın kıymetini bil" dedim. Sonra boğazımı sıktı, ben de ona vurdum.

Bu fotoğraflar tamamen yalan, bunları ben yapmadım. Sadece saçını çektim ve boğazını sıktım. Velev ki ben yaptım, Benim yatağım yüzüm gözüm kan içinde. Daha önce de dayak yedim, o dayakların yazıları mevcut bunlar da mı yalan. Benim ağzımın burnumun hali nedir ya? ben daha önce yaşadığım şiddetin her türlü elimde mevcut. Daha önce yediğim dayağın, arkasından dilediği özürlerin yazıları mevcut.

Ben Hilal hanıma vurmamıştır diye savunmadım. "Lütfen beni ve çocuğumu bu işin içine çekmeyin" dedim. O zamana kadar Hazım'ın gerçekten iyi bir baba olduğunu anlattım. Hilal hanıma vurup vurmadığıyla ilgili ağzımı açmadım.

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Buraya telefon açıp pişmanlık sözleri söyleyen Hazım, darp için bana dava açmış. Bunların hepsi bir oyun. Gerçekten pişman olan, vicdanı olan bir adam yaptığından biraz utanır.

"Sevdiğim bir insana böyle bir acı yaşatırsam gider ellerimi kırarım. Ben Hazım'ı insan üstü sevdim. Babam gibi, dostum gibi, sırdaşım gibi sevdim, korudum"

YÜZÜMÜ BU HALE ZEYNEP GETİRDİ

Hazım Körmükçü ise kendini böyle savundu: Yüzümde görmüş olduğunuz izleri kendisi yapmıştır. Karakola gittiğimde ifade verdiğimde polis memurları kendisinin bana dava açtığını, şikâyetçi olduğunu söylediler ben de onun üzerine dava açtım. Aynı şekilde ben de. Hiçbir farklı bir şey söylemeyeceğim. En başında aynı şeyi söyledim. Ben kendisinden hem de tüm kadınlardan özür dilediğimi söyledim.

Ama işin bu noktaya gelmesinden dolayı son derece üzgünüm. Ben de Zeynep Tandoğan'ı onun söylediği kadar ve tarif edemeyeceğim kadar sevdim. Ben sadece ve sadece tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Benim canım feda, yüreğimi veririm, canımı veririm ona. Bir senedir öylesine stresli anlar yaşadık ki, hiçbir günahı olmamasına rağmen Zeynepçiğimi sosyal medyada hakaretlerle karşı karşıya bıraktı. Zeynepçim bunlara göğüs germeye çalıştı. Neden tekrar evlenmek ve aile kurmak istedim? Benim için ailem çok önemli.

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Anahtar Kelimeler:
hazım körmükçü Zeynep Tandoğan

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
tencere kapak misalisiniz, bence olayı büyütmeyin, sonra ileride karşılaşacağınız insanları ğörünce bir birinizi çok ararsınız ama iş işten geçer.. benden söylemesi..
HAZIM HAKLI KADIN POZ VERMİŞ FOTOĞRAFTAN BELLİİ
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