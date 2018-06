Hazım Körmükçü ve Zeynep Tandoğan birbirini dövmüş! Olay görüntüler

TV8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' programına bağlanan Hazım Körmükçü ve Zeynep Tandoğan karşılıklı suçlamalarda bulundu.

İşte ünlü çiftin açıklamaları:

Zeynep Tandoğan: Hazım'dan destek istedim, ev işleriyle ilgili. Her gün sabah çıktı akşam geldi, ben sürünerek bazı işleri yapmak zorunda kaldım. Ama en büyük gönül kırıklığım Hazım'ın projeyi kabul etmesi oldu. Ben zaten 'git' derdim. Her zaman işi olmasından yanaydım, elimden gelen ne kadar gücüm varsa manevi desteği, yönetmenler, yapımcılar her yere soktum. Menajeri ile kol kola çalıştım. Ben bunları sevdiğim için yaptım. Bana bir faydası yoktu bunların. Akabinde tek üzüntüm 'keşke bana da danışsaydın, beraber karar verseydik. biz burada seni bekliyoruz' deseydim. Bunu anlatırken geldiğimiz nokta bu.

"BOĞAZIMI SIKINCA VURDUM"

O gün konuşmak istemediğimi de dile getirdim. Bunları tartışmak istemediğimi dile getirdim. Bana bir hakaret etti. Ben de ona "Ben de adam gibi davran. Seni yerden kaldıranın kıymetini bil" dedim. Sonra boğazımı sıktı, ben de ona vurdum.